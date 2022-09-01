“İzmaritsiz Ayvalık” karikatür yarışmasına büyük ilgi

01 Eylül 2022 Perşembe, 10:09

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yarışmayla farkındalık yaratmaya çalıştıklarını söyledi. Brezilya, Çin Halk Cumhuriyet, Fransa, İran ve Arjantin gibi dünyanın dört bir yanındaki 25 farklı ülkeden 113 karikatür sanatçısının 235 eserle yarımaya katıldığını belirten Başkan Ergin, çevre kirliliğinin dünyanın bir sorunu olduğunu söyledi.

“TEMİZLİK İŞÇİSİNİN HALİNİ DÜŞÜNÜN”

İnsanın bulunduğu her yerde çevre kirliliğinin de söz konusu olduğunu ifade eden Başkan Ergin, önemli olanın insanları bilinçlendirmek ve en aza indirebilmek olduğunu söyledi. İnsan kaynaklı kirliliği en aza indirmek için projelerin yaşama geçirildiğini hatırlatan Başkan Ergin, “Bu iş sezon başında konu olduğu zaman gönülden İzmaritsiz Ayvalık projesine dahil olmak istedik. Sadece plajlar olarak deği, Ayvalık’ın genelini, tescilli yapıların olduğu sokakları ve temizlemek zorunda olan emekçinin halini, taşların arasına kaçan o izmaritleri temizlemeye çalışan temizlikçinin halini düşünün, olacak iş değil çare yok” dedi.

“TEMA İLE ÇALIŞMAK BÜYÜK BİR ZEVK”

Sigara içenlerin zevklerini yaptığını, ancak önüne gelenin izmaritleri yerlere attığını dile getiren Başkan Ergin, “Belediye olarak nasıl temizleriz? Çünkü sadece çevreye verdiği zarar olarak değil, görsel anlamda da göze hoş gelmiyor. İzmaritsiz Ayvalık dendiği zaman biz de belediye olarak bununla boğuşuyoruz. En azından biz de bu projeye sahip çıkalım. TEMA’yla çalışmak bizim için çok büyük bir zevk. Çok büyük projeler üretiyorlar. Onun için de zaten derdimizdi bu Ayvalık’ı izmaritlerden nasıl kurtarabiliriz. Böyle bir projeye evet dedik. Amacımız burada bir farkındalık yaratmak farklı anlatımlarla karikatürlerle, eğitimlerle insanları bilinçlendirmek ve bunu biraz olsun azaltabilmek çabasıyla bu projeler yapılıyor” diye konuştu.

“GERÇEKTEN ÇEVREYLE İLGİLİ NE YAPILSA HAKKIDIR”

Altınova Kum Adası’nın ‘Mavi Bayraklı’ bir plaj olduğuna vurgu yapan Başkan Ergin, “Göreve geldiğimiz andan itibaren mavi bayrak alanında çok ciddi çalışmalarımız var. Zaten denizimize, kumumuza, şehrimize güveniyoruz. Madem şehrimize güveniyorsak bunu da taçlandırıp mavi bayrak sayısını da sürekli arttıralım. Ama tabii bu mavi bayrak sayısı arttıkça bunu layıkıyla yapmamız gerekir. Daha temiz plajlar ve şehir düşüncesiyle buna önayak olundu. 25 ülkeden 113 katılımcı ve 235 karikatür var çok değerli ve demek ki çok dikkate alınmış proje. Çok teşekkür ediyorum. Maksat da farkındalık yaratarak karikatür diliyle insanlara bunu aşılayabilmek. Farklı anlatabilmek” ifadelerini kullandı.

“KİRLETENE MÜDAHALE ETMEK GEREKİYOR”

Emeği geçenlere teşekkür eden Belediye Başkanı Mesut Ergin sözlerini şöyle sürdürdü “Gerçekten çevreyle ilgili ne yapılsa hakkıdır. Çünkü bir gelin bizi görün çevreyle alakalı o emekçilerin mücadelelerini görün inanın hak vereceksiniz. Belki gördükten sonra da evet ben bunu çöpe atıp kirletmeyeyim düşüncesi olacak. Hele o bayramlarda seyranlarda Ayvalık’ın halini bir düşünün. Üç vardiya çalışıyor bu insanlar. Sadece çöpü kaldırmak izmariti veya mıntıkayı geçtim. Onun için inanın buna halk olarak mücadele etmek lazım. Temizlikle çevreyle halk, toplum olarak mücadele edilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü tek başına bizim 200 temizlik personeliyle koca Ayvalık’ı temizleme lüksümüz yok. Burada toplumun da bu işe el atması, daha az kirletmesi, kirletene müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum.”

TEMA Vakfı Ayvalık İlçe Sorumlusu Haluk Aysu törende yaptığı konuşmada, projeye geçen yılın Eylül ayında başladıklarını söyledi. Aysu, “İlk işimiz farkındalık yaratmak, plastik kirliliğine dikkat çekmek için Ayvalık merkezde yaptığımız İzmaritsiz Ayvalık projesinin ilk etabıydı. Bunun devamı olarak projeye ayrıca yaz projesi ekledik. Bu da plajlarda izmarit istemiyoruz şeklinde bir kampanyanın başlangıcı oldu. Daha sonra bunu geliştirerek sosyal medya alanlarında yaygınlaştırmak için uluslararası bir karikatür yarışması düzenledik” dedi.

Yarışmayı koordine eden karikatürist Sönmez Yanardağ ise uluslararası boyuta taşınan yarışmaya katılan çok sayıda eser arasından seçim yapmakta zorlandıklarını, ön elemeyi geçen eserlerin seçiminde ise halk jürisinin çok titiz davranarak seçim yaptığını söyledi.

Dereceye giren karikatürler:

1-Zeynep Gargi

2-Eray Özbek

3-Akif Teoman

4-Yassin Aikhalil

5-Seyran Caferli

6-Engin Selçuk

7-Murat Yılmaz

8-Santiago Cornejo

9-Cemalettin Güzeloğlu

10-Coneten Sımth

11-Murat İlhan

12-Mustafa Kurnalı