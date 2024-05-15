İzmir açıklarında 160 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ve Foça ilçeleri açıklarında 32'si çocuk 160 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

AA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 07:08
İzmir açıklarında 160 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmelerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekiplerce, durdurulan 3 lastik bottaki 15'i çocuk 98 düzensiz göçmen yakalandı. Botlarda bulunan 3 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Foça açıklarında ise görevli Sahil Güvenlik uçağı tarafından 2 lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edildi.

Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik botlardaki 17'si çocuk 62 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


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