Ayvalık açıklarında 22 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasadışı yollardan Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na geçmek isteyen 22 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 23:56
Ayvalık açıklarında 22 kaçak göçmen yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu KB-111 tarafından durdurulan hareketli lastik bot içerisinde 22 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler hakkında işlem başlatıldı.


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