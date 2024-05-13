Ayvalık açıklarında 22 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 13.05.2024 - 23:56

Güncelleme: 13.05.2024 - 23:56

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu KB-111 tarafından durdurulan hareketli lastik bot içerisinde 22 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler hakkında işlem başlatıldı.