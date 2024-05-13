İşyerinde 25 kaçak göçmen yakalandı
Malatya'da polis tarafından bir işyerine düzenlenen operasyonda 25 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Mahfuz Sokak’taki bir işyerinde kaçak göçmenlerin kaldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda işyerinde 25 kaçak göçmen bulunurken, organizatör oldukları değerlendirilen 4 zanlı gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler ile organizatörler, yapılan üst aramalarının ardından polis merkezine götürüldü.
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