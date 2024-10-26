İzmir açıklarında 22 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 22 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında ekipler tarafından lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları lastik bottaki 22 kaçak göçmeni yakaladı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: #göçmen #kaçak göçmen #sahil güvenlik
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