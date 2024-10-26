İzmir açıklarında 22 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 22 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında 22 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 26.10.2024 - 00:45

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında ekipler tarafından lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları lastik bottaki 22 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Etiketler: #göçmen #kaçak göçmen #sahil güvenlik

İlgili Haberler

Kilis’te 18 göçmen ile yakalanan organizatör tutuklandı

Kilis’te 18 göçmen ile yakalanan organizatör tutuklandı
4 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: Gözaltılar var!

4 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: Gözaltılar var!
Artvin'de 18 kaçak göçmen yakalandı

Artvin'de 18 kaçak göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler