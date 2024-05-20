İzmir açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı: 25’i çocuk 58 göçmen kurtarıldı

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 30 düzensiz göçmen, İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında yakalandı. Motor arızası nedeniyle sürüklenen ve Yunan unsurları tarafından geri itilen lastik botlar içerisinde 25’i çocuk 58 düzensiz göçmen de, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 09:01
İzmir açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı: 25’i çocuk 58 göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Mayıs saat 07.20’de, Çeşme ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik gemisi tarafından tespit edilen hareketli lastik botu durdurdu.

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalandı.

Ekipler aynı gün Dikili açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım isteyen lastik bot içerisindeki 15’i çocuk 38 göçmen ile Urla açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 10’u çocuk 20 göçmeni kurtardı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.


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