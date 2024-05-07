Maltepe Sahilyolu'nda zincirleme kaza: 1 yaralı

Yayınlanma: 07.05.2024 - 11:40

Güncelleme: 07.05.2024 - 12:13

Feci kaza saat 08.30 sıralarında Dragos Sahilyolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 SE 5227 plakalı kamyonet şoförü Hakan Şahbaz’ın kullandığı 34 HCC 966 plakalı cipe çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle aynı istikamette ilerleyen 2 otomobilde daha maddi hasar meydana geldi. 1’i kamyonet 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için çevrede önlem aldı. Orta refüje çıkan cipin üstünde asılı kalan kamyoneti bulunduğu yerden çıkarmak için sahilyolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Kamyonet asılı kaldığı cipin üzerinden çekilirken, Kadıköy istikametinde metrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu.

"BİRDEN KAZA OLDU"

Kazaya karışan araç sürücülerinden Seda Yıldız "Ne olduğunu anlamadım, birden kaza oldu. Bir sürücü tedir amaçlı hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.

Kaza nedeniyle sürücüler metlerce uzayan araç kuyruğunda beklemek zorunda kaldı. Trafikte bekleyen sürücülerden biri, "Kazayı görüyorum bekliyoruz. İnşallah kötü birşey yoktur" dedi.

Başka bir sürücü ise, "20 dakikadır buradayım kaza var sanırım. Neden bu kadar uzun sürdüğünü bilmiyorum" diye konuştu.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından sahilyolunda trafik normale döndü.Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.