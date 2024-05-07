Maltepe Sahilyolu'nda zincirleme kaza: 1 yaralı

Maltepe Dragos Sahilyolu'nda 1’i kamyonet 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 sürücü yaralanırken, Kadıköy yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

DHA
Yayınlanma: 07.05.2024 - 11:40
Abone Ol google-news

Feci kaza saat 08.30 sıralarında Dragos Sahilyolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 SE 5227 plakalı kamyonet şoförü Hakan Şahbaz’ın kullandığı 34 HCC 966 plakalı cipe çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle aynı istikamette ilerleyen 2 otomobilde daha maddi hasar meydana geldi. 1’i kamyonet 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için çevrede önlem aldı. Orta refüje çıkan cipin üstünde asılı kalan kamyoneti bulunduğu yerden çıkarmak için sahilyolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Kamyonet asılı kaldığı cipin üzerinden çekilirken, Kadıköy istikametinde metrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu.

"BİRDEN KAZA OLDU"

Kazaya karışan araç sürücülerinden Seda Yıldız "Ne olduğunu anlamadım, birden kaza oldu. Bir sürücü tedir amaçlı hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.

Kaza nedeniyle sürücüler metlerce uzayan araç kuyruğunda beklemek zorunda kaldı. Trafikte bekleyen sürücülerden biri, "Kazayı görüyorum bekliyoruz. İnşallah kötü birşey yoktur" dedi.

Başka bir sürücü ise, "20 dakikadır buradayım kaza var sanırım. Neden bu kadar uzun sürdüğünü bilmiyorum" diye konuştu.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından sahilyolunda trafik normale döndü.Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.


Maltepe haberleri

İlgili Haberler

Maltepe'de otomobil kaldırımda yürüyen kadına çarptı: 'Çocuklar vardı, facia olabilirdi'

Maltepe'de otomobil kaldırımda yürüyen kadına çarptı: 'Çocuklar vardı, facia olabilirdi'
Maltepe'de restoranda yangın paniği!

Maltepe'de restoranda yangın paniği!
Maltepe'de park halindeki otomobile çarpan cip takla attı: 3 yaralı

Maltepe'de park halindeki otomobile çarpan cip takla attı: 3 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan 'ihanet' açıklaması: 'Son dönemde artan serzenişler...'

Erdoğan'dan 'ihanet' açıklaması: 'Son dönemde artan serzenişler...'
Borsa güne 0,15 puan yükselişle başladı

Borsa güne 0,15 puan yükselişle başladı
AB'den Polonya kararı: Süreci sonlandırdı

AB'den Polonya kararı: Süreci sonlandırdı
Amasya’da asırlık konakta yangın çıktı

Amasya’da asırlık konakta yangın çıktı
Sözleri gündem olmuştu: Ali Erbaş’tan ‘Balkan göçmenleri’ açıklaması

Sözleri gündem olmuştu: Ali Erbaş’tan ‘Balkan göçmenleri’ açıklaması
Megastar Tarkan’dan eşine evlilik yıl dönümüne özel romantik jest

Megastar Tarkan’dan eşine evlilik yıl dönümüne özel romantik jest
CHP Genel Başkanı Özgür Özel; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı mezarları başında andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı mezarları başında andı
Modanın büyük gecesi… Met Gala 2024! İşte dünyaca ünlü isimlerin tarzları

Modanın büyük gecesi… Met Gala 2024! İşte dünyaca ünlü isimlerin tarzları