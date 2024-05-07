Sahilde erkek cesedi bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

AA
Yayınlanma: 07.05.2024 - 11:01
Sahilde erkek cesedi bulundu
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Deniz Mahallesi'nde kıyıda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye 112 Acil Sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.


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