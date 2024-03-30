İzmir açıklarında 38 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 38 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip görevlendirildi.
Ekipler, 1'i çocuk 38 kaçak göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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