Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonları: 6 gözaltı

Kırıkkale'de polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 16:51
Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonları: 6 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 22-28 Mart arasında belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Yapılan aramalarda, 20 bin 400 içi boş makaron, 2 bin 600 içi dolu makaron, 100 paket kaçak sigara, 47 litre kaçak etil alkol, 6 litre sahte alkol ve bir miktar sahte dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, hakkında adli işlem başlatıldı.


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