İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 21:50
İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 41 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


İzmir göçmen düzensiz göçmen

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