Banksy'nin fonladığı göçmen kurtarma gemisi alıkonuldu

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 14:18

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 14:18

İtalya, Britanyalı sokak sanatçısı Banksy'nin finanse ettiği göçmen kurtarma gemisini limanda alıkoydu.

Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamada, verilen emirlere uymadığı gerekçesiyle pazar günü Lampedusa Adası'na demirleyen geminin limandan ayrılmasına izin verilmediği belirtildi.

Adını Fransız anarşist Louise Michel'den alan gemi, hafta sonu Tunus'tan yola çıkan ve İtalya kıyılarına ulaşmaya çalışırken batan iki teknedeki göçmenleri kurtarmak için operasyon düzenledi.

Sivil toplum kuruluşu gemisi (STK) Louise Michel mürettebatından yapılan açıklamada, 29 kişinin öldüğü faciada cumartesi günü teknelerden birinden 34 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Sahil Güvenlik'in açıklamasına göre gemiye bu kurtarma faaliyetinden sonra Sicilya'daki Trapani kentinin limanına yanaşması gerektiği söylendi. Fakat mürettebatın emre uymayarak pazar günü üçü Malta'da biri de Libya'da olmak üzere 4 kurtarma çalışması daha başlatarak kuralları ihlal ettiği savunuldu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki sağcı hükümetin, aralıkta uygulamaya koyduğu yeni kurallar kapsamında, STK'lere ait gemilerin bir kurtarma çalışmasından sonra başka operasyona geçmeden limana demirlemeleri isteniyor.

Indepent Türkçe'de yer alan habere göre, Sahil Güvenlik, geminin bu kurala uymayarak "hassas arama kurtarma çalışmalarının koordinasyonunu güçleştirdiğini" savundu.

Louise Michel ekibiyse İtalyan yetkililerin hukuki gerekçe göstermeden gemilerini alıkoyduğunu savunarak, Twitter hesabından yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda adanın hemen önünde onlarca teknenin tehlike altında olduğunu biliyoruz ama yardım etmemiz engelleniyor. Bu kabul edilemez!"

Eski bir Fransız donanması gemisi olan Louise Michel, grafitti çalışmalarıyla ünlü Banksy'nin sağladığı fonla 2020'de satın alınmış ve faaliyete başlamıştı.