İzmir açıklarında 46 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasadışı yollarla yurtdışına çıkmak isteyen 46 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 08.01.2024 - 09:12
İzmir açıklarında 46 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 Ocak saat 04.10 sırlarında, Seferihisar ilçesi açıklarından yasadışı yollarla yurtdışına çıkmak isteyen göçmenlerin olduğu lastik botu tespit etti. 

Hareketli lastik bot, görevli Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) tarafından durduruldu ve içerisindeki 46 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.


İzmir kaçak göçmen

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