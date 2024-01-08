İzmir açıklarında 46 kaçak göçmen yakalandı
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasadışı yollarla yurtdışına çıkmak isteyen 46 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 Ocak saat 04.10 sırlarında, Seferihisar ilçesi açıklarından yasadışı yollarla yurtdışına çıkmak isteyen göçmenlerin olduğu lastik botu tespit etti.
Hareketli lastik bot, görevli Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) tarafından durduruldu ve içerisindeki 46 kaçak göçmen yakalandı.
Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
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