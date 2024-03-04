İzmir açıklarında 50 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 13'ü çocuk 50 kaçak göçmen karaya çıkartıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında can salında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salındaki 2'si çocuk 15 kaçak göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik, Çeşme ilçesi açıklarında da geri itilen 2 can salındaki 11'i çocuk 35 kaçak göçmeni kurtardı.
Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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