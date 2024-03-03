AKP'li Metin Külünk'ten çok konuşulacak 'göçmen' çıkışı: 'Anlaşmayı iptal edin' dedi, Ümit Özdağ 'tebrik' etti

Yayınlanma: 03.03.2024 - 11:52

Güncelleme: 03.03.2024 - 11:56

İktidarın çeşitli fonlar karşılığında Avrupa Birliği ile yaptığı ve göçmen politikasının temelini oluşturan 'Geri Kabul Anlaşması', yürürlüğe girişinin 8. yılında AKP içinde de tepki görmeye başladı.

Eski AKP İstanbul Milletvekili ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarından beri yakınında bulunan Metin Külünk, anlaşmanın iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Külünk, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şöyle yazdı:

"Sosyolojik depremin önemli fay hatlarından birisi de Suriyeli göçmenlerin neredeyse yerleşik düzene geçişi ve sosyal dokumuzu parçalama sürecine girişidir.

Türkiye Avrupa’nın göçmen parkı değildir. Geri Kabul Anlaşması iptal edilmelidir

Suriyeli kardeşlerimizin Avrupa’ya geçişlerini engelleyecek her adımdan vazgeçmeliyiz.

Suriye’de dökülen kanda emperyalizmin eli vardır ve de hem kanı döktüren olacak hem de risk üstlenmeyecek

Türkiye Avrupa Birliği’nin göç karakolu değildir .

Gazze’de gördüğümüz emperyalizmin iğrenç yüzünü Avrupa’nın orta yerinde de görüyoruz.

O halde hayatlarını Avrupa’da devam ettirmek isteyen Suriyeli kardeşlerimizin önünü neden kesiyoruz?

Farkındayız, varoldukları topraklara yabancı yetiştirildikleri Avrupa düşüncesine ruhlarını teslim etmişler, hayatın bütün alanlarında çoklar.

Anadolu'da bütün eski devletler göç dalgası ile çökmüştür unutmayın."

ÖZDAĞ'DAN TEBRİK MESAJI

AKP'li Külünk'ün seçime doğru gelen bu "sürpriz" çıkışına partisinden bir yanıt gelmezken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise konuya dahil olmakta geç kalmadı.

Külünk'ün açıklamasını X hesabı üzerinden alıntılayan Özdağ, "AK Parti trollerinin şimdi Metin Külünk’e ırkçı, faşist, MOSSAD ajanı diye saldırmasını bekliyoruz. Bir gün herkes Zafer Partisi gibi düşünecek derken şaka yapmıyorduk. Sayın Metin Külünk ile siyasi duruşlarımız hep farklı oldu. Ancak vatanımız olmaz ise siyasi görüşümüzün anlamı olmaz" dedi. Özdağ, sözlerini Külünk'ü tebrik ederek bitirdi.