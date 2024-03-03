AKP'li Metin Külünk'ten çok konuşulacak 'göçmen' çıkışı: 'Anlaşmayı iptal edin' dedi, Ümit Özdağ 'tebrik' etti

AKP'li Metin Külünk, AB ile imzalanan Geri Kabul Anlaşması'nın iptal edilmesi ve göçmenlerin evlerine gönderilmesi çağrısında bulundu. Külünk'ün çıkışına göçmen karşıtı politikalarıyla öne çıkan Zafer Partisi'nden ise "tebrik" geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 11:52
AKP'li Metin Külünk'ten çok konuşulacak 'göçmen' çıkışı: 'Anlaşmayı iptal edin' dedi, Ümit Özdağ 'tebrik' etti
Abone Ol google-news

İktidarın çeşitli fonlar karşılığında Avrupa Birliği ile yaptığı ve göçmen politikasının temelini oluşturan 'Geri Kabul Anlaşması', yürürlüğe girişinin 8. yılında AKP içinde de tepki görmeye başladı.

Eski AKP İstanbul Milletvekili ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarından beri yakınında bulunan Metin Külünk, anlaşmanın iptal edilmesi çağrısında bulundu. 

Külünk, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şöyle yazdı:

"Sosyolojik depremin önemli fay hatlarından birisi de Suriyeli göçmenlerin neredeyse yerleşik düzene geçişi ve sosyal dokumuzu parçalama sürecine girişidir.

Türkiye Avrupa’nın göçmen parkı değildir. Geri Kabul Anlaşması iptal edilmelidir

Suriyeli kardeşlerimizin Avrupa’ya geçişlerini engelleyecek her adımdan vazgeçmeliyiz.

Suriye’de dökülen kanda emperyalizmin eli vardır ve de hem kanı döktüren olacak hem de risk üstlenmeyecek 

Türkiye Avrupa Birliği’nin göç karakolu değildir .

Gazze’de gördüğümüz emperyalizmin iğrenç yüzünü Avrupa’nın orta yerinde de görüyoruz.

O halde hayatlarını Avrupa’da devam ettirmek isteyen Suriyeli kardeşlerimizin önünü neden kesiyoruz?

Farkındayız, varoldukları topraklara yabancı yetiştirildikleri Avrupa düşüncesine ruhlarını teslim etmişler, hayatın bütün alanlarında çoklar.

Anadolu'da bütün eski devletler göç dalgası ile çökmüştür unutmayın."

ÖZDAĞ'DAN TEBRİK MESAJI

AKP'li Külünk'ün seçime doğru gelen bu "sürpriz" çıkışına partisinden bir yanıt gelmezken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise konuya dahil olmakta geç kalmadı. 

Külünk'ün açıklamasını X hesabı üzerinden alıntılayan Özdağ, "AK Parti trollerinin şimdi Metin Külünk’e ırkçı, faşist, MOSSAD ajanı diye saldırmasını bekliyoruz.  Bir  gün herkes Zafer Partisi gibi düşünecek derken şaka yapmıyorduk. Sayın Metin Külünk ile siyasi duruşlarımız hep farklı oldu. Ancak vatanımız olmaz ise siyasi görüşümüzün anlamı olmaz" dedi. Özdağ, sözlerini Külünk'ü tebrik ederek bitirdi. 

 

 

 


Metin Külünk haberleri Geri Kabul Anlaşması haberleri avrupa birliği haberleri suriyeli haberleri Ümit Özdağ haberleri

İlgili Haberler

CHP'li Burhanettin Bulut: İlaçlar Suriyelilere bedelsiz

CHP'li Burhanettin Bulut: İlaçlar Suriyelilere bedelsiz
MGK toplantısı sona erdi: Bildiride Suriyelilerin geri dönüşü ile ilgili dikkat çeken mesaj

MGK toplantısı sona erdi: Bildiride Suriyelilerin geri dönüşü ile ilgili dikkat çeken mesaj
CHP'li Mahmut Tanal Cumhuriyet TV'de açıkladı: AKP Suriyelilere provokasyon yaptırıyor

CHP'li Mahmut Tanal Cumhuriyet TV'de açıkladı: AKP Suriyelilere provokasyon yaptırıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

8. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

8. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Fenerbahçe 3 puanı 2 golle aldı!

Fenerbahçe 3 puanı 2 golle aldı!
Ekrem İmamoğlu 'canlı yayına hazırım' dedi, Kurum'dan geri adım geldi: 'Samimi değil'

Ekrem İmamoğlu 'canlı yayına hazırım' dedi, Kurum'dan geri adım geldi: 'Samimi değil'
Diskalifiye olan Sema Aydemir açık açık cevapladı: ‘Tuvalet…’

Diskalifiye olan Sema Aydemir açık açık cevapladı: ‘Tuvalet…’
Kısa sürede gündem oldu... ÖSYM'den mesaj açıklaması: 'Sehven gönderildi'

Kısa sürede gündem oldu... ÖSYM'den mesaj açıklaması: 'Sehven gönderildi'
Acun Ilıcalı çok kızdı! İstanbul’dan Dominik’le bağlantıya geçip bir yarışmacıya yemek yollamaya çalıştı

Acun Ilıcalı çok kızdı! İstanbul’dan Dominik’le bağlantıya geçip bir yarışmacıya yemek yollamaya çalıştı
Banka devinden Türkiye raporu! Dolar/TL ne kadar olacak?

Banka devinden Türkiye raporu! Dolar/TL ne kadar olacak?
Etrafta kimse yok sandılar… Plajın ortasında cinsel ilişkiye girerken yakalandılar!

Etrafta kimse yok sandılar… Plajın ortasında cinsel ilişkiye girerken yakalandılar!