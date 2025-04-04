İzmir açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 04.04.2025 - 14:52

Güncelleme: 04.04.2025 - 14:52

Seferihisar ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) 3 Nisan saat 04.30’ta, lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-912) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 10’u çocuk 30 kaçak göçmen yakalandı.

Ekipler aynı gün saat 11.00’de, Çeşme açıklarında hareketli olan lastik botu durdurdu. Lastik bot içerisinden 5’i çocuk toplam 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Karaya çıkartılan Afganistan ve Afrikalı göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.