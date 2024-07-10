İzmir açıklarında 53 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 24'ü çocuk 53 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 10.07.2024 - 07:02
İzmir açıklarında 53 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla açıklarında görevli bot ekibi tarafından bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Ekiplerce, durdurulan lastik bottaki 24'ü çocuk 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


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