İzmir’de büyük yolsuzluk operasyonu: Gümrük’te aramalar yapılıyor
İzmir’de Aliağa Gümrüğü ve kentte bulunan gümrük müşavirliklerine yönelik geniş çaplı yolsuzluk operasyonu gerçekleştiriliyor. Operasyonda polis ekiplerinin Aliağa Gümrüğü’nde aramalara başladığı bildirilirken, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa Gümrüğü’nde çalışan memurlar ve İzmir’de bulunan çok sayıda gümrük müşavirinin, yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarını gerçekleştirdiklerini tespit etti.
Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah saatlerinde düğmeye basan ekipler, Aliağa Gümrüğü’nde aramalara başladı.
Memur ve gümrük müşavirlerine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştiren ekiplerin aramaları sürerken çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
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