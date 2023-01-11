İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

AA
Yayınlanma: 11 Ocak 2023 - 22:55
İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 59 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


İzmir düzensiz göçmen kaçak göçmen

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