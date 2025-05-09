İzmir açıklarında 'kaçak göçmen' operasyonu: 24 kişi kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında 'kaçak göçmen' operasyonu: 24 kişi kurtarıldı
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AA
Yayınlanma: 09.05.2025 - 09:23

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

LASTİK BOTTA KURTARILDILAR

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 24 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Etiketler: #İzmir

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