İzmir açıklarında kuyruğuna taş bağlı halde ölü yunus bulundu
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında kuyruğuna taş bağlı halde ölü yunus bulundu.
Karaburun'da dalış eğitmenliği yapan Hamdullah Aras, dalış için tekneyle açıldıklarında suyun üzerinde hareketsiz bir yunus gördüklerini söyledi.
Yaklaştıklarında yunusun ölü olduğunu fark ettiklerini anlatan Aras, "Vücudunda tüfek saçması izleri vardı" dedi.
"3-4 GÜN GEÇMİŞ"
Aras, yunusun ölümünün üzerinden birkaç gün geçtiğini düşündüklerini ifade ederek, "Tahminimizce öldürülmesinin üzerinden 3-4 gün geçmiş. Kuyruk tarafına iple taş bağlanıp aşağı salınmış. Taşla birlikte önce batmış ama yunus şiştikten sonra taşla yukarı çıkmış" diye konuştu.
Su üzerindeki ölü yunus, teknedekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yunusun kuyruğuna bağlı taş da su altından görüntülendi.
Su altındaki çekim sırasında bölgede yüzen başka yunuslar da kaydedildi.
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