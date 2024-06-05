Bursa'da 3 metre uzunluğunda ölü yunus bulundu

Bursa'da dip ve kıyı temizliği sırasında, 3 metre uzunluğunda ölü yunus bulundu.

DHA
Yayınlanma: 05.06.2024 - 14:43
Bursa'da 3 metre uzunluğunda ölü yunus bulundu
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gemlik Körfezi'nde yapılan dip ve kıyı temizliğinde, Kumla Mahallesi açıklarında deniz yüzeyinde hareketsiz halde duran yunus fark edildi.

Botlarla bölgeye ulaşan deniz polisi, 3 metre uzunluğundaki erkek yunusun ölü olduğunu tespit etti. Denizden çıkarılan yunus, Gemlik İskele Meydanı'na getirilerek, inceleme için Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 


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