Bursa'da 3 metre uzunluğunda ölü yunus bulundu
Bursa'da dip ve kıyı temizliği sırasında, 3 metre uzunluğunda ölü yunus bulundu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gemlik Körfezi'nde yapılan dip ve kıyı temizliğinde, Kumla Mahallesi açıklarında deniz yüzeyinde hareketsiz halde duran yunus fark edildi.
Botlarla bölgeye ulaşan deniz polisi, 3 metre uzunluğundaki erkek yunusun ölü olduğunu tespit etti. Denizden çıkarılan yunus, Gemlik İskele Meydanı'na getirilerek, inceleme için Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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