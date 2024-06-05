Bursa'da 3 metre uzunluğunda ölü yunus bulundu

Yayınlanma: 05.06.2024 - 14:43

Güncelleme: 05.06.2024 - 14:43

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gemlik Körfezi'nde yapılan dip ve kıyı temizliğinde, Kumla Mahallesi açıklarında deniz yüzeyinde hareketsiz halde duran yunus fark edildi.

Botlarla bölgeye ulaşan deniz polisi, 3 metre uzunluğundaki erkek yunusun ölü olduğunu tespit etti. Denizden çıkarılan yunus, Gemlik İskele Meydanı'na getirilerek, inceleme için Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.