Beria Özden'e mesaj yağdı: Yunus Emre elendi mi?

Yayınlanma: 09.06.2024 - 14:56

Güncelleme: 09.06.2024 - 14:56

Survivor All Star'da final öncesi büyük heyecan yaşanıyor. Batuhan'ın ilk dokunulmazlığı kazanmasının ardından ikinci finalist de belli oldu. Dokunulmazlık yarışmasının finalini Nefiseyi yenen Ogeday kazandı.

İkinci dokunulmazlık yarışmasını kaybeden Atakan, Seda, Yunus Emre ve Nefise yeniden mücalede edeek ve 4 yarışmacıdan bir tanesi Survivor'a veda edecek.

Büyük mücadele verilen yarışmada Yunus Emre'ye dair bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Yunus Emre aslında elendi ve Dominik'te tutuluyor.

Yunus Emre'nin eşine bu konuda mesaj yağdı. Beria Özden ise en sonunda iddialara yanıt vererek "Dominik'te ne evi o nereden çıktı son oyunlar bitmedi sadece sizler gibi izliyorum ama algılarım açık bir şekilde" dedi.