İzmir, Aydın, Muğla, Denizli... Ege kentlerinin nüfusları açıklandı

04 Şubat 2022 Cuma, 13:21

TÜİK'in 2021 yılı verilerine göre İzmir'in nüfusu 4 milyon 425 bin 789 olarak hesaplandı. Manisa’nın nüfusu ise 1 milyon 456 bin 626 olarak tespit edildi.

Aydın’ın nüfusu 1 milyon 134 bin 31 olarak hesaplandı. Denizli’nin nüfusu 1 milyon 51 bin 56, Muğla’nın nüfusu ise 1 milyon 21 bin 141 olarak kaydedildi. Afyonkarahisar’ın nüfusu 744 bin 179, Kütahya’nın 578 bin 640 olurken Ege Bölgesi’nin en az nüfusa sahip olan ili 373 bin 183 kişi ile Uşak oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ MUĞLA'DA

TÜİK verilerine göre 2021 yılında Ege Bölgesi'nde yıllık nüfus artış hızı en yüksek olan şehir yüzde 20,1 oranla Muğla oldu. Muğla’yı, yüzde 13,3 oranla Aydın ve yüzde 10,1 oranla Uşak takip etti.

Afyonkarahisar’ın nüfus artış hızı yüzde 9,8 olarak hesaplanırken, Denizli'de yüzde 9,7 olarak belirlendi. İzmir’in nüfus artış hızı yüzde 7,1 olurken Manisa’nın oranı yüzde 4,1 oldu. Ege bölgesinin en düşük nüfus artış hızı ise yüzde 3,4 oranla Kütahya oldu.

İZMİR NÜFUS YOĞUNLUĞU EN FAZLA OLAN 3. KENT

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan 'bir kilometrekareye düşen kişi sayısı', Türkiye genelinde 2020 yılına göre 1 kişi artarak 110 kişiye yükseldi. İzmir, kilometrekareye düşen 368 kişi ile İstanbul ve Kocaeli'nin ardından nüfus yoğunluğu en yüksek olan 3. il oldu.

İzmir'de nüfusu en yüksek ilçe 517 bin 963 ile Buca olurken, Buca’yı 478 bin 788 ile Karabağlar, 452 bin 867 ile Bornova, 347 bin 23 ile Karşıyaka izledi. Nüfusu en düşük ilçe ise 11 bin 927 ile Karaburun oldu.

AYDIN'IN NÜFUSU 1 MİLYONU GEÇTİ

Özellikle yaz aylarında nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Aydın’da toplam nüfus sayısı geçen yıla oranla 14 bin 947 kişi artarak 1 milyon 134 bin 31 kişi olarak kayıtlara geçti. En hızlı nüfus artışı yaşayan ilçe ise Didim oldu.

