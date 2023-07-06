İzmir Barosu 15 maddelik talep ile Adalet Bakanı'na gidiyor
İzmir Barosu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Ankara’da yapılacak görüşme öncesi Adliye önünden 15 maddelik taleplerini kamuoyuna duyurdu. İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, “Avukatların sorunları, bu ülkenin sorunlarından hiç de farklı değil” dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Barolar Birliği ve ülkedeki baro başkanlarıyla yapacağı toplantı öncesi İzmir Barosu, İzmir Adliyesi’nin önünde bir basın açıklaması yaptı.
“Avukatlığı itibarsızlaştırmanıza, avukatları yoksullaştırmanıza karşı söyleyecek sözümüz, hakkımızı alacak gücümüz var!” yazan pankart açan avukatlar görüşme öncesi 15 maddelik taleplerini sıraladı.
Görüşmeyi önemsediklerini belirten İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, “Söyleyecek çok şey var. Bizler bunu dillendireceğiz. Tabii ki bu dillendirdiğimiz şeylerin içerisinde ülkede yaşanan hukuksuzlukların ya da hukuki problemlerin neler olduğu, bunların çözüm noktalarının neler olabileceği de olacak. Ülkenin genel hukuk durumu da olacak. Hukuksuzluklar da olacak, hak ihlalleri de olacak. Ama oraya çağrı nedenimiz barolara ve avukatların sorunları ve bu sorunların çözümüyle ilgili birtakım bilgilerin paylaşılması. Biz başından beri söylüyoruz. Aslında avukatların sorunları, bu ülkenin sorunlarından hiç de farklı değil. İç içe. Birbirinden ayırdığınız zaman birini diğerinden ayırt etmeye kalktığınız zaman o sorunu çözme imkanınız kalmıyor” diye konuştu.
Türkiye Barolar Birliği ile Adalet Bakanlığı’nın ortak bir komisyon oluşturulacağını aktaran Yılmaz, “Durumun izlenmesi, yapılan işlerin değerlendirilmesi ve sonuçlarının görülmesi açısından bir ekip oluşturulacak” ifade etti ve 15 maddelik taleplerini sıraladı.
Avukaların talepleri şu şekilde:
- Adli Yardım ve CMK ücretleri, verilen kamu hizmetinin değeri ve saygınlığı ile orantılı olarak arttırılmalıdır. Bu hizmetlere ilişkin ücretler, gecikmeksizin, zamanında ve eksiksiz olarak ödenmelidir.
- Avukatlık hizmeti, kuvvetler ayrılığının yargı ayağında verilen, temel insan hakları kapsamındaki savunma hakkı kapsamında verilen bir kamu hizmetidir. Bireyın ve toplumun temel bir ihtiyacı avukatlar tarafından karşılanmaktadır. Bu kapsamda elde edilen kazancın vergilendirilmesinde bu husus dikkate alınmalı, başta Adli Yardım ve CMK olmak üzere, avukatlık ücretinden alınan KDV yüzde 1'e indirilmeli, gelir vergisi oran ve miktarlarında iyileştırmeler yapılmalıdır.
- Asgari ücretie, emekli ve memur maaşlarına oransal olarak büyük artışlar getirildiği şu günlerde, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yeniden ve ivedilikle düzenlenmeli ve iyileştirmeler yapılmalıdır.
- Avukatlık ücreti alacağına, bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faizine tabi tutulmalıdır.
- Bağlı çalışan avukatın alacağı asgari ücret, mesleğin onuruna yaraşır bir şekilde belirlenmeli, yazılı sözleşme zorunluluğu getirilmeli ve bu sözleşmeler barolar tarafından denetlenmelidir.
- Satjyer avukatlar, staj dönemlerinde, sigortalanarak, staj yapıl süre boyunca asgari ücretten az olmayacak şekilde devlet tarafından ücret verilmeli, özlük hakları düzeltilmeli
- İnsan ve meslek onuruna yaraşır staj ortamı sağlanmalıdır.
- Avukatlığın bir kamu hizmeti olduğu gerçeğinin, serbest meslek niteliğinin altında ezilmesine izin verilmemeli, yargıda savunmayı temsil eden avukatlar “serbest rekabet” koşullarına mahkum edilmemelidir.
- Serbest çalışan avukatlar teşvik edilmeli, emeklilik için gerekli gün sayısı 9000’den en az 7200’e indirilmeli, aylık sigorta prim miktarları düşürülmelidir.
- Yeni hukuk fakülteleri açılmamalı, var olan fakültelerin kontenjanları azaltılmalıdır. Son yıllarda sayıları giderek artan yenileriyle birlikte, tüm hukuk fakültelerinde nitelikli eğitimin verilmesi için düzenlemeler yapılmalı, akademik yapıları güçlendirilmeli ve hukuk fakültelerine kabul için ilk 50.000 sınırlaması getirilmelidir.
- Özel hukuk alanında resmi şekil şartına tabi olan tapu işlemleri, noter işlemleri gibi her türlü işlemlerde, zorunlu avukatlık temsili sağlanmalıdır.
- Belirli bir meblağı aşan (kira kontratı dahil) ve meblağına bakılmaksızın resmi şekil şartına tabi olan tüm sözleşmelerin (arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, satış sözleşmesi, vasiyetname düzenlenmesi, vekaletname düzenlemesi vb.) avukat aracılığıyla düzenlenmesi zorunluluğunun getirilmelidir.
- Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesine göre yapı kooperatifleri ile anonim şirketler yönünden zorunlu tutulan sözleşmeli avukatlık kapsamı, sermayesine bakılmaksızın Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan diğer şirketler ile üye sayısı 30 ve üzeri olan tüm kooperatifleri kapsayacak şekilde genişletilmelidir.
- Avukatların kendi bürolarından ya da barolardan, e-imzaları ile daha ucuz ve kolay bir şekilde ihtarname veya ihbarname ve evrak gönderilmesine olanak sağlanmalıdır.
- Avukatlık Kanunu m.35/A uzlaşması geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalı, yurttaşların hak arama özgürlüğüne ve bu kapsamda adalete erişim hakkına doğrudan müdahale anlamına gelen, Anayasa ve temel hukuk ilkelerine aykırı olan ‘Dava Şartı Arabuluculuk’’ kaldırılmalı, devam eden süreçte tarafların avukat ile temsil edilmesi zorunluluğunu getirilmelidir.
- Avukata yönelik fiziksel şiddetin önlenmesi için gerekli önlemler alınmalı, adliyelerde, keşif ve haciz mahallerinde emniyet güçleri bulundurulmalıdır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bedeviye esir düştün Türkiye
- Yargıtay 'tahliye edilmeli' dedi
- 'Bu nasıl bir aldatmaca!'
- Maaşlarda adaletsizlik
- Emekliye refah payı olacak mı?
- 'Sağlık hizmetleri aksayacak'
- Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması
- Ölü balinanın bağırsağından bir servet çıktı!
- Mahkemeden tazminat kararı!
- Tutuklanan lise öğrencisi hakkında yeni gelişme!