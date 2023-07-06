İzmir Barosu 15 maddelik talep ile Adalet Bakanı'na gidiyor

Yayınlanma: 06.07.2023 - 15:22

Güncelleme: 06.07.2023 - 15:22

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Barolar Birliği ve ülkedeki baro başkanlarıyla yapacağı toplantı öncesi İzmir Barosu, İzmir Adliyesi’nin önünde bir basın açıklaması yaptı.

“Avukatlığı itibarsızlaştırmanıza, avukatları yoksullaştırmanıza karşı söyleyecek sözümüz, hakkımızı alacak gücümüz var!” yazan pankart açan avukatlar görüşme öncesi 15 maddelik taleplerini sıraladı.

Görüşmeyi önemsediklerini belirten İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, “Söyleyecek çok şey var. Bizler bunu dillendireceğiz. Tabii ki bu dillendirdiğimiz şeylerin içerisinde ülkede yaşanan hukuksuzlukların ya da hukuki problemlerin neler olduğu, bunların çözüm noktalarının neler olabileceği de olacak. Ülkenin genel hukuk durumu da olacak. Hukuksuzluklar da olacak, hak ihlalleri de olacak. Ama oraya çağrı nedenimiz barolara ve avukatların sorunları ve bu sorunların çözümüyle ilgili birtakım bilgilerin paylaşılması. Biz başından beri söylüyoruz. Aslında avukatların sorunları, bu ülkenin sorunlarından hiç de farklı değil. İç içe. Birbirinden ayırdığınız zaman birini diğerinden ayırt etmeye kalktığınız zaman o sorunu çözme imkanınız kalmıyor” diye konuştu.

Türkiye Barolar Birliği ile Adalet Bakanlığı’nın ortak bir komisyon oluşturulacağını aktaran Yılmaz, “Durumun izlenmesi, yapılan işlerin değerlendirilmesi ve sonuçlarının görülmesi açısından bir ekip oluşturulacak” ifade etti ve 15 maddelik taleplerini sıraladı.

Avukaların talepleri şu şekilde: