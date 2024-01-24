İzmir Barosu Başkanı Yılmaz, Filistin Barosu Başkanı ile görüştü

Yayınlanma: 24.01.2024 - 13:58

Güncelleme: 24.01.2024 - 13:58

İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz, Filistin Barosu Başkanı Av. Fadi Abbas ile çevirimiçi görüştü.

Ekim ayında İzmir'de yapılması kararlaştırılan toplantının bölgede başlayan savaş nedeniyle ertelenmesinin ardından baro başkanları çevirimiçi toplantıda buluştular.

Filistin Barosu Başkanı Av. Fadi Abbas



ABBAS: İSRAİL; FİLİSTİN HALKINA SOYKIRIM YAPMAKTADIR

Filistin Barosu Başkanı Av. Fadi Abbas İzmir Barosu ile 2019 yılında başlayan ve Filistin Barosu yöneticilerinin İzmir'i ziyaretleri ile devam eden sürecin kendileri açısından çok önemli olduğunu belirterek İzmir Barosuna teşekkürlerini iletti. Abbas, "Söz konusu sürecin sonunda 2023 yılı ekim ayı için planladığımız ziyarete bizzat iştirak etmek istiyordum. Bu görüşmelerde iki kardeş baro arasında hazırlanan işbirliği protokolünü imzalayacktık. Ne yazık ki İsrail'in Gazze'de başlattığı savaş sonrasında havaalanları kapatıldı. Bizim de bu görüşmeyi yapma imkanımız şu an itibariyle kalmadı. Bugün Gazze'de yaşanan bir soykırımdır. Çocuk, kadın, yaşlı binlerce sivil insanımızı bu saldırılarda kaybettik. Baromuzun Gazze'deki merkez binası bombardıman sonrası tümüyle yerle bir edildi. Diğer birimlerimiz de kullanılamaz hale getirildi. 60'ın üstünde avukat meslektaşımız İsrail saldırısı sonrası can verdi. Abluka Gazze'yle de sınırlı kalmadı. Batı Şeria'da süren İsrail müdahalesi katlanılmaz duruma geldi. 10-15 dakikalık mesafeler kurulan İsrail güvenlik noktaları yüzünden 2-3 saatte alınır oldu. İsrail; Filistin halkına soykırım yapmaktadır, İsrail uygulamaları apartheid uygulamalarıdır. İzmir Barosunun Filistin Barosu'na verdiği desteğe çok teşekkür ediyoruz. Teknik altyapısı oluşturulduktan sonra İzmir Barosu heyetini Filistin'de görmekten mutluluk duyacağız. Sesimizi geniş kitlelere duyuracağınıza olan inancımız tamdır" diye konuştu.

Gazze'deki Filistin Barosu binası

YILMAZ: SAVAŞIN BİR AN ÖNCE SONLANDIRILMASI TEK DİLEĞİMİZDİR

İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz ise yaptığı konuşmada "İzmir Barosu 1908 yılında kuruldu. Bugün itibariyle 14 bin avukatıyla beraber Türkiye'nin en önemli hukuk kurumlarından biridir. İzmir Barosu; tarihi boyunca savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı savunagelmiştir. Filistin ile Türkiye'nin kardeşliği bugüne has bir durum değildir. Hatırlayacağınız üzere onlarca Türkiyeli devrimci Filistin halkının özgürlüğü için kardeş Filistin topraklarında canlarını vermiştir. Biz dün olduğu gibi bugün de Filistin halkının haklı mücadelesinin yanındayız. Filistin'de yaşanan katliamları lanetliyoruz. Türkiye ve dünya kamuoyunun bu konudaki duyarlılığını artırmak için elimizden geleni yapacağız. Filistin Barosunun davetine iştirak etmek, Filistin topraklarını baro heyeti ile beraber ziyaret etmek bizim için mutluluktur. Başta BM kurumları olmak üzere uluslararası mekanizmaları kullanmak için gereken hukuki desteği vermeye de hazırız. Savaşın bir an önce sonlandırılması, koşulsuz ateşkesin derhal ilan edilmesi tek dileğimizdir" dedi.

Yapılan çevirimiçi görüşmeye Filistin Barosu adına Başkan Av. Fadi Abbas; İzmir Barosu adına Baro Başkanımız Av. Sefa Yılmaz, Baro Saymanımız Emre Öktem ve Av. Ali Deman Güler katıldılar. Barolar arasında ertelenen yüz yüze görüşmelerin sıcak çatışmaların sona ermesinden ardından yapılması planlanıyor.