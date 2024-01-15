İzmir Barosu CMK atama sistemini kapattı

Yayınlanma: 15.01.2024 - 11:48

Güncelleme: 15.01.2024 - 12:24

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2024 Yılı Tarifesi Resmi Gazete'de yayınlandı. 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren CMK Ücret Tarifesine ortalama yüzde 58 oranında artış yapıldı.

İzmir Barosu, verilen hizmetin karşılığında hakkaniyete uygun bir artış sağlanmaması sebebiyle CMK sistemini kadına, çocuğa yönelik şiddet ve istismar dosyaları ile acil görülen diğer işler hariç olmak üzere kapattığını duyurdu ve İzmir Adliyesi’nden oturma eylemi başlattı.

“YENİ DÜZENLEME ASLA KABUL EDİLEMEZ”

Eyleme ilişkin bir açıklama yayımlayan İzmir Barosu, ilan edilen tarifeyle CMK görevi ücretlerinin, yeniden değerleme oranı gözetilerek sadece yüzde 58 oranında artırıldığını ifade ederek “Ülkemizde yaşanan benzeri görülmemiş ekonomik altüst oluş sürecinde, yurttaşların yaşadığı mağduriyeti gidermeye dahi yetmeyen ve arka arkaya yapılan asgari ücret artışları ortadayken, aynı dönemde hiçbir artış yapılmayan CMK ücretlerine getirilen yeni düzenleme asla kabul edilemez” ifadelerine yer verildi. Avukatların hem itibarsızlaştırmanın, hem fiziksel şiddetin hem de ekonomik şiddetin mağdurları olduğu ifade edilen açıklamada özellikle mesleğe yeni başlayan avukatların ekonomik düzenin yarattığı zorluklarla karşı karşıya geldiğinde, mutsuzluğun ve umutsuzluğun sürüklediği bir zeminde var olma savaşı verdiği dile getirildi.

Avukatın, bir kamu hizmetinin öznesi olarak var olduğu en belirgin alanın CMK görevlendirmeleri olduğu belirtilen açıklamada “Bu kamu hizmeti için belirlenen ücret, asla bu hizmetin, verilen emeğin karşılığı olarak kabul edilemez. Yaşadığımız ekonomik ve fiziksel şiddete karşı ne dün sustuk, ne bugün susuyoruz, ne de yarın susacağız!” denildi.

İzmir Barosu bu süre zarfında yapılacak görevlendirmeler için talepte bulunacak kişi ve kurumların baroya yazılı olarak başvuru yapması gerektiğini duyurdu.

Konu hakkında sosyal medyadan açıklama yapan İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, avukatları direnişe çağırarak şu ifadeleri kullandı:

"13 Ocak günü CMK ücret tarifesi açıklandı. Açıklanan CMK ücret tarifesinde artış oranının 2024 yılı için yüzde 58 olduğu tespit edildi. CMK yurttaşın adalete erişimi ve adil yargılanma hakkının bir gereği olarak ihlas edilmiş bir kurum olmasına rağmen ve bir kamu hizmeti olmasına rağmen kamu hizmetini yerine getiren avukatlar açısından belirlenen ücret artışı ne yazık ki kabul edilebilir bir seviyede değildir. Bundan yaklaşık 10 önce gerek İstanbul'da gerekse İzmir'de Adalet Bakanı'yla yapmış olduğumuz görüşmelerde artış oranının ne şekilde olması gerektiği ve avukatların beklentilerinin ne olduğu açıkça ifade edilmiştir. Açıklanan yeni CMK ücret tarifesini kabul etmediğimizi bir kez daha ifade ediyor, tüm meslektaşlarımızı bugün İzmir Adliyesi vestiyeri önünde başlatmış olduğumuz oturma eyleminde bir arada yan yana omuz omuza bulunmak üzere direnişe davet ediyoruz."