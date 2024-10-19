İzmir Barosu Genel Kurulu başladı: 'Çağ dışı bir rejimin savunucuları yeni anayasa yapamaz'

Yayınlanma: 19.10.2024 - 18:35

Güncelleme: 19.10.2024 - 18:39

İzmir Barosu'nun seçimli Genel Kurul Toplantısı, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu’nda çoğunluğun sağlanmasıyla başladı.

Baro Başkanı Sefa Yılmaz’ın Divan Heyetini açıklamasının ardından Divan Başkanı Av. Çetin Turan, yeni Anayasa tartışmalarına değindi.

Av. Turan, “Tek adam rejimini sürdürenler azınlığa düştüler. Bu hukuk dışı rejimin bu şekilde sonsuza kadar süremeyeceğini bizler zaten biliyorduk. Şimdi onlar da anladılar. Güçleri tükendi ve yolun sonuna geldiler. Ülkeyi bu duruma getiren cumhuriyetin kurucu ilkelerine, cumhuriyet rejimine, demokrasiye, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne, laikliğe sosyal devlete inanmayan, akıl dışı, çağ dışı bir rejimin savunucuları yeni anayasa yapamaz. Yeni anayasa yapma görevi erken ya da zamanında yapılacak ilk milletvekili seçimlerinden sonra kurulacak olan parlamenter demokratik rejime aittir. Toplumun bütün kesimlerini temsil eden mutabakatı sağlama, yeterliliğine sahip bir kurucu meclisin işidir. Hukukçuların, baroların, barolar birliğinin ve ülkenin önündeki en büyük hukuki sorun budur. Baroların yasal yükümlülüklerinin gereğini yerine getireceğine, toplumu uyaracaklarına ve direneceklerine inanıyoruz. Zorlu ve onurlu bir mücadeledir. Sonunda eşitlik ve özgürlük var. Ve biz kazanacağız. Ne mutlu bu mücadelenin içinde olanlara” diye konuştu.

YILMAZ: NEDEN 1921 ANAYASASI İŞARET EDİLDİ?

Baro Başkanı Av. Sefa Yılmaz da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Cumhuriyet’in ilanından önce yapılan 1921 Anayasası’nı örnek göstermesine tepki göstererek, “Cumhuriyet'in 100 yılını tamamlayıp, 101 yıla girdiğimiz bu günlerde ne yazık ki cumhuriyetin temel değerlerine çok ciddi saldırıların olduğu bir süreci yaşıyoruz. Yeni bir sivil anayasa tartışması içerisinde anayasanın ilk dört maddesinin de mutlaka tartışılması gerektiği yönünde bir açıklamalar yapılıyor. Bundan yaklaşık iki ay önce aynı meclis başkanı sivil anayasa tartışmalarına ‘Evet biz bir yeni sivil anayasa yapmalıyız’ diyerek biz 1921 Anayasası’nı işaret ediyor. Neden? Çünkü daha Cumhuriyet ilan edilmedi. 29 Ekim 1923’ün öncesi. Neden? Türkiye Cumhuriyeti, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Bu çerçeveden bakıp, bu çerçeve Neden değerlendirmek gerekir? Sadece laik, demokratik, sosyal hukuk devletinin ilkeleri zedelenmiyor, örselenmiyor. Birçok alanda yurttaşlarımız ve özellikle avukatlar sözel, fiziksel ve ekonomik şiddete maruz bırakılıyor” diye konuştu.

Daha sonra Bilanço, hesap ve denetleme raporları okundu ve gruplar konuşma yaptı.

SEÇİM YARIN

Toplam 13 bin 500 avukatın oy kullanacağı seçimde mevcut başkan Sefa Yılmaz, Çağdaş Avukatlar Grubu adına yeniden aday oldu. Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu adayı Sercan Altınordu, İzmir Avukat Hareketi adayı Banu Aşkın İnce ve Mücadeleci Avukatlar Grubu Tacettin Çolak oldu. Yarın saat 10.00’da Kültürpark Celal Atik Spor Salonu’nda başlayacak seçimde sandıklar saat 17.00’de kapanacak ve sayım işlemi başlayacak.