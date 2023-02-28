İzmir Barosu: İktidarın korku düzenine izin vermeyeceğiz

Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 09:08

Güncelleme: 28 Şubat 2023 - 09:08

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başta Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve belediye başkanları olmak üzere ölenlerin ve yıkımın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunan Av. Hüseyin Cimşit’in ifadeye çağrılmasının ardından İzmir Barosu “Korku düzenine boyun eğmeyeceğiz, meslektaşımızın yanındayız!” başlıklı bir açıklama yayımladı.

Yargının bağımsız olmadığı vurgulanan açıklamada, “Cumhuriyet savcılarının binlerce ölüme ve mağduriyete sebep olan tüm sorumlular hakkında etkili ve ivedi soruşturma yapması gerekir ve beklenirken, yargılamaların yapılması için sesini çıkartan, eleştiri ve şikayet hakkını kullanan herkesi susturmayı amaçlayarak hareket etmesi; bir kez daha yargının bağımsız olmadığını göstermiştir” denildi.

“KORKU DÜZENİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

“İfade hürriyetine tahammül edemeyenler, Avukatlık Kanunu’nu yok sayarak usule aykırı şekilde; “Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmeden ve polis huzurunda” meslektaşımız hakkında işlem yapmak istemişlerdir” diye devam eden açıklamada, “Av. Hüseyin Cimşit’e karşı yürütülen bu soruşturmanın, muhalif her sesi susturma politikasının bir parçası olduğunun farkındayız. İktidar tarafından oluşturulmaya çalışılan korku düzenine izin vermeyeceğiz. Hukuksuzluklara karşı susmadan ve düşüncelerimizi ifade etmekten geri durmadan mücadeleye devam edeceğimizi hatırlatarak meslektaşımız Av. Hüseyin Cimşit’in yanında olduğumuzu bildiririz” ifadeleri kullanıldı.