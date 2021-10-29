İzmir Barosu: Sözümüz var, cumhuriyeti koruyacağız!
İzmir Barosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
İzmir Barosun'dan yayımlanan mesajda, "Bugün ülkeyi yönetenler hangi öyküyü anlatırlarsa anlatsınlar; biz istibdatın, bağnazlığın, adam kayırmacılığın, bilim karşıtlığının, kadın düşmanlığının kol gezdiği uzun asırlar sonunda, tüm bu olumsuz birikimin ortaya çıkardığı kadrolar eliyle memleketin emperyalist paylaşıma açıldığını, düşman işgaline uğradığını hiç unutmadık.Yüzyılların getirdiği bu olumsuz tabloya karşı çıkan ve işbirlikçi saray rejimine rağmen bağımsızlık savaşımızı başarı ile sonuçlandıranlar, bu ülkenin aydınlık zihinli insanlarıydı." denildi.
Mesajda şunlar kaydedildi:
Bugün de o günlerin benzerini yaşıyoruz. Maruz kaldığımız demokrasi krizi, saray tahakkümünce yönetilen; hukuku, insan haklarını, çağdaş değerleri, uluslararası toplumun eşit ve çağdaş bir üyesi olmayı reddeden anlayışın ürünüdür.
Bizler, İzmir Barosu üyesi avukatlar olarak, bu mücadelemizi her geçen gün artırarak sürdürmeye kararlıyız. İzmir Barosu flamaları ile Cumhuriyet Meydanı'ndayken, “Umudumuzsunuz, vazgeçmeyin.” diyen yurttaşlara, çocuklarımıza, meslektaşlarımıza, Cumhuriyete verilmiş bir sözümüz var, Mustafa Kemal Atatürk’e verilmiş bir sözümüz var: Cumhuriyet değerlerinden ve laiklikten hiçbir koşulda, hiçbir zorun etkisi altında vazgeçmeyeceğiz! Bu değerleri savunmaya, bu değerleri yaşatmaya, bu değerlere sahip çıkmaya sonuna kadar devam edeceğiz!
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