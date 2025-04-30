İzmir Barosu'ndan gözaltı tepkisi: Demokratik hakları kullanmak suç değildir

İzmir Barosu, 1 Mayıs öncesi demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilere yönelik operasyonlarda gözaltına alınanlara yönelik açıklama yaptı.

İzmir Barosu'ndan gözaltı tepkisi: Demokratik hakları kullanmak suç değildir
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 30.04.2025 - 10:45

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi operasyonlar ve gözaltılar devam ediyor. İstanbul'da dün düzenlenen operasyonların ardından, bu sabah da İzmir'de birçok eve baskın düzenlendi, çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında üniversite öğrencileri ve sendikacıların yanı sıra, Emek Partisi, SOL Parti ve TİP üyeleri de bulunuyor.

Öte yandan bazı isimler hakkında da arama kararı olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, eş zamanlı baskınlarda 41 kişi, polis ve jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kentte 19 kişi için daha gözaltı kararı olduğu belirtildi. 

İZMİR BAROSU'NDAN TEPKİ

İzmir Barosu, kentte sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla mart ayındaki protestolarla ilgili çok sayıda yurttaşın gözaltına alındığını bildirerek "Demokratik hakları kullanmak suç değildir. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın" açıklamasını yaptı.



Etiketler: #İzmir Barosu #1 Mayıs #1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

İlgili Haberler

1 Mayıs öncesi bir operasyon daha... İzmir’de çok sayıda kişi gözaltına alındı!

1 Mayıs öncesi bir operasyon daha... İzmir’de çok sayıda kişi gözaltına alındı!
Sosyal medyada '1 Mayıs' operasyonu: 'Taksim' çağrısı yapan 8 kişi gözaltında

Sosyal medyada '1 Mayıs' operasyonu: 'Taksim' çağrısı yapan 8 kişi gözaltında
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler