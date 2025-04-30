Sosyal medyada '1 Mayıs' operasyonu: 'Taksim' çağrısı yapan 8 kişi gözaltında
1 Mayıs öncesi yapılan şafak baskınlarına ve gözaltılarına bir yenisi daha eklendi, sosyal medyada da "operasyon" yapıldı. Buna göre; Taksim çağrısı yapan 8 kişi gözaltına alındı.
Sosyal medyada 1 Mayıs için Taksim çağrısı yapan 8 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 29 Nisan'da, X sosyal medya platformunda '1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi Basın Toplantısı' başlığıyla Taksim Meydanı’nda gösteri yürüyüşü çağrısı niteliği taşıyan bir videonun paylaşılması üzerine, videoda yer alan 8 kişi ile aynı paylaşımı tekrar yayımlayan 3 farklı X hesabının kullanıcıları/yöneticilerine yönelik operasyon düzenlendi.
3 KİŞİ ARANIYOR
Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. 3 kişi ise aranıyor.
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