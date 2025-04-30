Sosyal medyada '1 Mayıs' operasyonu: 'Taksim' çağrısı yapan 8 kişi gözaltında

Yayınlanma: 30.04.2025 - 09:52

Güncelleme: 30.04.2025 - 10:06

Sosyal medyada 1 Mayıs için Taksim çağrısı yapan 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 29 Nisan'da, X sosyal medya platformunda '1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi Basın Toplantısı' başlığıyla Taksim Meydanı’nda gösteri yürüyüşü çağrısı niteliği taşıyan bir videonun paylaşılması üzerine, videoda yer alan 8 kişi ile aynı paylaşımı tekrar yayımlayan 3 farklı X hesabının kullanıcıları/yöneticilerine yönelik operasyon düzenlendi.

3 KİŞİ ARANIYOR

Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. 3 kişi ise aranıyor.