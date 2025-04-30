1 Mayıs öncesi bir operasyon daha... İzmir’de çok sayıda kişi gözaltına alındı!
İstanbul'da dün düzenlenen ve 92 kişinin gözaltına alındığı 1 Mayıs öncesi operasyonlar bugün İzmir’e de sıçradı. Sabah saatlerinde birçok eve baskın yapıldı, çok sayıda kişi de gözaltına alındı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi operasyonlar ve gözaltılar devam ediyor.
İstanbul'da dün düzenlenen operasyonların ardından, bu sabah da İzmir'de birçok eve baskın düzenlendi, çok sayıda kişi de gözaltına alındı.
Evrensel Gazetesi'nin aktardığı habere göre; gözaltına alınanlar arasında üniversite öğrencileri ve sendikacıların yanı sıra, Emek Partisi, SOL Parti ve TİP üyeleri de bulunuyor.
Öte yandan bazı isimler hakkında da arama kararı olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, eş zamanlı baskınlarda 41 kişi, polis ve jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kentte 19 kişi için daha gözaltı kararı olduğu belirtildi.
EĞİTİM SEN ŞUBE BAŞKANI VE EŞİNE GÖZALTI!
Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Candemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kendisi ve eşi Gülsen Candemir'in de gözaltına alındığını duyurdu.
92 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINMIŞTI
İstanbul’da da dün sabah saatlerinde operasyonlar düzenlenmiş ve 92 kişi gözaltına alınmıştı.
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