İzmir Barosu’ndan 'sıcaklık' çağrısı: Emekçilerin yaşam hakkını koruyun!

Yayınlanma: 26.07.2023 - 09:23

Güncelleme: 26.07.2023 - 09:23

PTT çalışanı Berran Özen Kırmızıgül (42) İzmir’de dağıtım sırasında güneş çarpmasına bağlı beyin kanaması geçirerek yaşamını yitirmesinin yankıları sürüyor. İzmir Barosu bir açıklama yayımlayarak çalışma saatlerinin düzenlenmesi gerektiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada “Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir yaptığı riskli sıcak hava uyarılarına rağmen, PTT emekçisi 42 yaşındaki Berran Özen Kırmızıgül’ün, posta dağıtımı yaptığı sırada, hava sıcaklığına bağlı beyin kanaması nedeniyle vefat ettiği haberini aldık. Dünya Meteoroloji Örgütü de (WMO) 18.07.2023 tarihine yaptığı açıklamada, Yunanistan ve Türkiye de dahil olmak üzere Akdeniz'in bazı bölgelerinde sıcaklığın hafta ortasında yoğunlaşacağını belirtmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise hafta başı yaptığı açıklamada Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerde 2-6 derece üzerine çıkması beklendiği açıklanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ‘sıcak dalgalarının en ölümcül doğal tehlikeler arasında olduğunu’ ve her yıl binlerce insanın sıcaklarla bağlantılı nedenlerle hayatını kaybettiğini vurgulamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

“HER ŞEY NORMALMİŞ GİBİ ÇALIŞTIRILMAYA DEVAM EDİLMEKTE”

Emekçiler için hiçbir önlemin alınmadığına dikkat çeken İzmir Barosu’nun açıklamasında, “Önceki yıllarda en azından kronik rahatsızlığı bulunan, belli bir yaşta olan ya da hamile çalışanlar idari izinli sayılmaktayken, tüm uyarılara rağmen bu kez böyle bir karar alınmadığı gibi tarım, inşaat, yol, peyzaj, park, bahçe, posta ve kargo dağıtım işçileri gibi sürekli dışarıda çalışanlar, adeta her şey normalmiş gibi çalıştırılmaya devam ettirilmektedir. Çalışanların şartları iyileştirilmediği gibi sıcak havalara karşı koruyucu önlemler de alınmamaktadır. Sıcak havalarda çalışmaya yönelik iş güvenliği eğitimleri verilmemekte üstüne üstlük işçiler bir de kota ya da performans dayatması ile çalışmak zorunda bırakılmaktadırlar” denildi.

“DEVLETİN GÖREVİ”

Anayasa’ya göre devletin emekçinin yaşam hakkını korumak zorunda olduğu anlatılan açıklamada, “Artan sıcaklıklar ile işçilerin çalışma koşulları zorlaşmakta, alınmayan önlemler nedeniyle bu dönemlerde iş kazaları ve meslek hastalıklarının, sıcaklık değerlerine bağlı artışının yüzde 80’i bulduğu bilinmektedir. Sıcak çarpması sonucu, kişinin vücut ısısının ortalama 41 dereceye kadar çıkması ciddi sağlık sorunları doğurmaktadır. Anayasa m.17/1, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi m. 2 ve Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi m. 6, yasam hakkı ve insan yaşamının korunmasına dair temel bir hükme yer vermektedir. Yine Anayasa 49/1 ve 50. maddeleri çalışanların yaşam kalitesini yükseltmenin devletin görevi olduğunu; kimsenin gücüne uymayan işlerde çalıştırılmayacağını belirtmiştir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ise sıcak havalarda çalışmanın planlanması ve güvenlik tedbirlerinin alınmasını şart koşmuştur” ifadeleri kullanıldı.

“YAŞAM HAKKI İHLAL EDİLDİ”

Yetkililere çağrıda bulunulan açıklamada, “Önlem alınmayarak “ne olursa olsun” mantığı ile bu şartlarda çalışmaya zorlanmak, yaşam hakkının açık ihlalidir. Dışarıda çalıştırılan işçilerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarı verilen günlerde 11.00 - 16.00 arasında dışarıda çalıştırılmaması ya da çalışma şartlarının sıcaklık gözetilerek değiştirilmesi elzemdir. İzmir Barosu olarak, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artacağı dikkate alındığında, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve valilikleri; tüm çalışanlar yönünden derhal gerekli tedbirleri alarak sıcaklığın en yüksek olduğu 11.00-16.00 arasında işçilerin dışarıda çalıştırılmaması, kronik rahatsızlığı olanlar, engelliler, sürekli ilaç kullananlar, hamileler ve 50 yaş üzerindeki kişilerin idari izinli sayılması yönünde karar almaya, tüm işverenleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereğince çalışma ortamını işçilerin sağlık durumunu gözeterek düzenleme yapmaya çağırıyoruz” denildi.