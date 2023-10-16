İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde işçiler çatıya çıkarak eylem yaptı

Yayınlanma: 16.10.2023 - 14:31

Güncelleme: 16.10.2023 - 14:32

Türkerler-Gama Holding ortaklığında, Yap-İşlet-Devret modeliyle temeli 10 yıl önce atılan ancak açılışı birçok defa ertelenen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladığı gün hastane yapımında çalışan işçilerinin eylemine sahne oldu. 3 aydır ücretleri ödenmediği için bir süredir eylem yapan inşaat işçileri, hasta kabulünün başladığı gün hastanenin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İşçilerin başlattıkları eylem üzerine hastane önüne itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıdaki işçilerin bulunduğu noktaya önlem amaçlı hava yatağı açıldı. Ücretleri ödenmeden aşağı inmeyeceklerini belirten işçilerin çatıdaki eylemi devam ediyor.