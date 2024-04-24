İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde rehine krizi!

Yayınlanma: 24.04.2024 - 00:56

Güncelleme: 24.04.2024 - 00:56

İzmir’de skandallarla açılan Bayraklı Şehir Hastanesi’nde bu kez de tüfekli rehine olayı meydana geldi.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, tüfekli bir hasta yakınının 9. kattaki Kulak Burun Boğaz (KGB) servisinde sağlık çalışanlarını rehine aldığı diğer sağlık çalışanları kendilerini korumak amacıyla odalarda barikat kurduğunu bildirdi.

DOĞRUYOL: GÜVENLİK NEREDE?

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Birlik Sağlık Sendikası Genel Başkanı Ahmet Doğruyol sağlık çalışanlarının durumunun iyi olduğunu ifade ederek, “Söyledik anlamadınız. İzmir Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarımız rehin alındı... Çalışanlarımız korkudan kendilerini odaya kapatıyorlar seyrediyorsunuz. Psikopat bir kişi 9. kat KBB servisinde tüfekle nasıl dolaşabiliyor! 9. kata çıkana kadar güvenlik nerede? Şükür ki can kaybımız yok. Biliniz ki bu ve benzeri olaylarda suçlu kadar tedbir almayanlarda sorumludur” diye konuştu.

Söyledik anlamadınız.

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinde Sağlık çalışanlarımız pompalı tüfekle rehin alınıyor gizlemeye çalışıyorsunuz.

Sağlık çalışanları korkudan kendilerini odaya kapatıyorlar seyrediyorsunuz.



Bir psikopat, İzmir Bayraklı şehir hastanesinin 9. katında KBB… pic.twitter.com/QMRnFpPiVp — Ahmet DOĞRUYOL (@dogruyol35) April 23, 2024

CHP’Lİ KILIÇ: FAHRETTİN KOCA İZAH ETSİN

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise “Bir kişi elinde Tüfekle İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin 9’uncu katına kadar çıkıp orada sağlık çalışanlarını rehin alıyor, diğer sağlık çalışanları da kendilerini odaya kilitleyip korunmaya çalışıyor. Can kaybı yaşanmamış olması mucize... Yıllardır tedbir alınsın diye bağırıyoruz. Duyan yok. Sayın Fahrettin Koca bize izah etsin.. Bir kişi nasıl olur da elinde tüfekle bir hastaneye girebilir? Bu hastanenin 9’uncu katına kadar çıkıp, sağlık çalışanlarını rehin alabilir? Bu ve benzeri olayların baş sorumlusu tedbir almayanlardır ” ifadelerini kullandı, Bakan Koca'ya tepki gösterdi.

Bir kişi elinde TÜFEKLE İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin 9’uncu katına kadar çıkıp orada sağlık çalışanlarını rehin alıyor, diğer sağlık çalışanları da kendilerini odaya kilitleyip korunmaya çalışıyor. Can kaybı yaşanmamış olması mucize!! Yıllardır tedbir alınsın diye… pic.twitter.com/aIRMdysA2R — Av. Sevda Erdan Kılıç (@SEVDAERDAN) April 23, 2024

Öte yandan İzmir Tabip Odası, yarın iş bırakma eylemi yapılacağını ve basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.