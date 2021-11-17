İzmir Bergama’da millet bahçesi projesine yargı freni geldi
Bergama Belediyesi’nin onlarca esnafı mağdur ederek yapmak istediği millet bahçesi projesine yargı “dur” dedi. Mahkeme, AKP’li belediyenin proje için açtığı 14 Eylül Stadı yıkım ihalesinin yürütmesini durdurdu.
İzmir Bergama’da tartışmalara yol açan millet bahçesi projesine yargı freni geldi. Proje nedeniyle mağduriyeti gündeme gelen 86 esnafın yanı sıra büyükşehir belediyesi, meslek odaları ile yurttaşların da karşı çıktığı 14 Eylül Stadı’nın yıkım işlemleri hukuka ve mevzuata aykırı bulundu. 5. İdare Mahkemesi AKP’li Başkan Hakan Koştu’nun geçen hafta düzenlediği yıkım ihalesi için yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Meslek odalarının, ilçe halkının ve siyasi partilerin de dahil olduğu yargı sürecinde itirazları değerlendiren mahkeme, belediyenin aldığı yıkım kararını oybirliği ile hukuka aykırı buldu. Yürütmeyi durdurma kararıyla birlikte bir nebze olsun rahatlayan mağdur esnafın gözü şimdi millet bahçesi için yapılan imar değişikliğine dair açılan iptal davasına çevrildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve meslek odalarının da açtıkları bir diğer davada benzer şekilde iptal kararı alındığı takdirde bu kez projenin tümden iptali gündeme gelecek.
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