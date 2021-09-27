Millet bahçesinin içine 16 milyon TL’lik mutfak!

27 Eylül 2021 Pazartesi, 10:04

Pandemi döneminde halkın ekonomik gücü günden güne düşerken ve vatandaş faturalarını nasıl ödeyeceğini düşünürken, AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi ilginç bir ihaleye imza attı. Belediye, 100 milyon 900 bin TL'ye mal edilen millet bahçesine 16 milyon 238 bin TL'ye mutfak sanatları merkezi, 6 milyon 648 bin TL'ye de yeme içme mekanları yapıyor.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 6 Ağustos'ta ihaleye çıkarak millet bahçesi içerisine Mutfak Sanatları Merkezi yaptıracağını duyurdu.

Merkez için 3 Eylül'de 16 milyon 238 bin TL'lik sözleşme imzalandı. Belediye ayrıca millet bahçesi içerisine yeme içme mekanları kurmak için de 9 Temmuz'da ihaleye çıkarak 1 Eylül tarihinde 6 milyon 648 bin TL'lik sözleşme imzaladı. Mutfak sanatları merkezi ve yeme içme mekanlarının toplam maliyeti 22 milyon 886 bin TL'ye ulaştı.

YÖRESEL LEZZETLER

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri mutfak kültürünün çeşitli yönleriyle tüm dünyaya tanıtabilmek amacıyla millet bahçesi içerisine Mutfak Sanatları Merkezi yaptıklarını belirtti. Büyükkılıç, “Sucuğundan pastırmasına, mantısından Develi Cıvıklısı'na kadar yüzlerce lezzete sahibiz. Tüm lezzetlerimizi dünyaya tanıtmak için mücadele ediyoruz” dedi.