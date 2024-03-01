İzmir bunun gereğini yapar!

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yönetim Kurulu Başkanı Eskinazi’nin Milli Eğitim Bakanlığı’nın ÇEDES ve benzeri projelerini eleştirmesine AKP İzmir Milletvekili Eyyp Kadri İnan’ın çıkışına tepkiler artıyor. Tunç Soyer "Jak Bey’e yapılan saldırının düşmanca olduğunu düşünüyorum. Bir İzmir milletvekiline hiç yakışmadı; esefle kınıyorum. Bu söylemi düşmanca buluyorum. İzmir bunun gereğini mutlaka yapar” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 01.03.2024 - 11:41
İzmir bunun gereğini yapar!
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İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde 124’üncü toplantısını Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşti. İEKKK Başkanı Mehmet Ali Kasalı yönetiminde yapılan toplantıda, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi’nin Milli Eğitim Bakanlığı’nın tarikat ve cemaatlerle yaptığı projeleri eleştirisi nedeniyle AKP İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’ın sözleri kınadı.

Toplantıya katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de AKP’li İnan’a tepki göstererek, “Jak Bey’e yapılan saldırının düşmanca olduğunu düşünüyorum. Bir İzmir milletvekiline hiç yakışmadı; esefle kınıyorum. Bu söylemi düşmanca buluyorum. İzmir, böyle husumetleri hiçbir zaman takdir etmemiştir, arkasında durmamıştır. İzmir bunun gereğini mutlaka yapar” diye konuştu. 

“BENAZUS’UN MİRASI SONSUZA KADAR TAŞIYACAĞIZ” 

15 Ocak 2024’te vefat eden ve Mustafa Kemal Atatürk’ün en geniş fotoğraf koleksiyonuna sahip yazar, iş insanı Hanri Benazus’u da anan Soyer, “Hanri Benazus bütün eserlerini İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne hibe etti. Bu İzmir Büyükşehir Belediyesi için büyük bir gururdur. Sonsuza kadar taşıyacağı bir onurdur. Hanri Benazus’un Atatürk koleksiyonu, eşsiz bir koleksiyondur ve sonsuza kadar taşınacak eşsiz bir hediyedir. Gözümüz gibi bakacağımıza söz veriyorum. Ona her zaman hayran oldum. Olağanüstü bir bilgeydi. Türkiye’nin her yerinde iz bıraktı. En büyük izini de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bırakmış oldu” ifadelerini kullandı. 


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