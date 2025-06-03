İzmir Büyükşehir Belediyesi ile anlaşamayan işçiler, Cumhuriyet Meydanı’nda beyazlarla yürüdü: Grev beşinci gününde

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iştirakler İZELMAN, İZENERJİ ve Ege Şehir Planlama’da çalışan 23 bin işçi, grevlerini beşinci günde de sürdürdü. Toplu iş sözleşmesi (TİS) masasında uzlaşma sağlanamaması nedeniyle kent genelinde başta toplu ulaşım, temizlik işleri, kreş, otopark, park ve fen işleri gibi hizmetler durdu.

Grevdeki işçiler ise haftanın ilk gününde dün Konak Pier önünde bir araya geldi. Aileleriyle gelen binlerce işçi, trafiği kapatırken Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Adaleti simgelediği için beyaz giyen işçiler “Sadaka değil toplusözleşme”, “Direne direne kazanacağız”, “İş, ekmek yoksa barış da yok”, “Hak, hukuk, adalet” sloganlarını atan işçiler Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

'KULAK TIKADILAR'

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, “Aylarca belediyenin mali bütçesini anlattık diyorlar. Biz de aylarca kiramızı, su faturamızı, kredilerimizi anlattık. Taleplerimize kulak tıkadılar. Beş gündür de kulaklarını tıkamaya devam ediyorlar. Toplantımızda Ankara’dan gelen toplu sözleşme daire müdürümüz bir söz söyledi onlara: ‘Neden ısrarla işçiyi greve çıkarmak için uğraştınız?’ Evet bir amaç var. Bizi halkla karşı karşıya getiriyorlar, linç ettirmeye çalışıyorlar. Çağrı yapıyorlar, gelin birlikte çöp toplayalım diye. Çağrı yapacağına gel masada bu işi çöz, iş bitsin. İzmir’i bu işçi tertemiz eder” diye konuştu.

DİSK: EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET

Grev hakkında açıklamaları şube başkanlarının yaptığını aktaran DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da “‘Eşit işe eşit ücret’ diyoruz. Belediyede beş şirket var. Bu üç şirkette çalışanlar, kendileriyle aynı işi yapan diğer şirketlerdeki işçilerle aynı maaşı alamıyor. Verdikleri rakamlar diğer çalışanlar arasında 30 bin lira fark var. Buyursunlar gelsinler masada çözelim” ifadelerini kullandı.

TİP VE TKP'DEN TEPKİ

TİP ile TKP, grev nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay’a tepki gösterdi.

TİP: “Cemil Tugay’ı grev kırıcılığını teşvik etmekten uzak durmaya, isçilerin taleplerine kulak vermeye, sendikayla derhal masaya oturup adil bir sözleşmeye imza atmaya çağırıyoruz.”

TKP: “İzmirlilere rakamlar açıklayacaksan neden işe belediyenin ve belediye şirketlerinin tüm gelir giderlerini açıklayarak başlamıyorsun? Belediye bütçesinden ne kadar para müteahhitlerin kasasına giriyor, ne kadar para ihalelere harcanıyor?”





YURTTAŞLARDAN BÜYÜK DAYANIŞMA

Otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluşurken arabası olan yurttaşlar duraktaki yolcuları alarak merkezi yerlere bırakmaya başladı. Büyükşehirin görev yerinde olan bölgelerdeki çöpleri de bir arka sokaktaki ilçe belediyesinin konteynerine taşımaya başlayan vatandaşlar, sendikanın taleplerine tepki gösterdi. Bazı yurttaşlar da işçilerin sendikal haklarını savunduğunu belirtti. Öte yandan grev nedeniyle kreşler, oyun alanları eğitim vermezken otoparkları yurttaşlar ücretsiz kullanmaya başladı.

BÜYÜKŞEHİR NE VERDİ, SENDİKA NE İSTİYOR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de altı aydır yürütülen toplu iş sözleşmesi sürecinde DİSK Genel-İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 nolu şube ile belediye yetkilileri arasında uzlaşı sağlanamadı. Belediyenin, en düşük 71 bin 167 lira maaş teklifinde bulunduğu, bunu kabul etmeyen sendikanın en düşük giydirilmiş maaş için 85 bin lira, en yüksek maaş için ise 107 bin 656 lira talebinde bulunduğu öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 1 Ocak 2025 itibaren geçerli olacak yüzde 29.16 zamlı en düşük 62 bin 493 lira, 2. altı ayda 1 Temmuz 2025 itibarıyla da yüzde 17 TÜFE zammıyla 71 bin 167 lira, en yüksek ise 91 bin 27 lira maaş önerisinde bulundu. Bunun belediyeye maliyetinin en düşükte 115 bin, en yüksekte ise 151 bin lira olduğu bildirildi. Büyükşehirin talebini reddeden sendika, giydirilmiş en düşük maaşa, 1 Ocak’tan itibaren yüzde 49’a ek olarak yüzde 17 TÜFE zammı talebinde bulundu. Buna göre sendikanın giydirilmiş en düşük maaş talebi 85 bin lira, en yüksek giydirilmiş maaş talebi ise 107 bin 656 lira oldu.

ÖZEL: İZMİR HALKINA GREV KIRICI MI DİYECEKSİNİZ?

CHP lideri Özgür Özel, Anahtar Parti’ye yaptığı ziyarette İzmir’deki grev hakkındaki soruya da yanıt verdi. “Kimse bizden greve çıkmış işçiye laf söylememizi falan beklemesin. Ama nasıl oranın hakları varsa, belediye yönetiminin de hakları var” dedi. Özel şunları söyledi: “Belediye başkanı eldiveni eline geçirmiş çöp toplarken ‘Sen bu çöpü toplayamazsın, grev kırıcılığı yapamazsın.’ Bugün çıktı, İzmir halkı kendi evinin önündeki çöpü aldı kaldırdı. İzmir halkına mı ‘grev kırıcı’ diyeceksiniz? O yüzden bu meseleler hassas.”