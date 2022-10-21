İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden KÇÜ Rektörlüğü’ne ‘yemek’ yanıtı: Resmi yazıya yanıt verilmedi!

21 Ekim 2022 Cuma, 16:50

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Kampüsü’nde ücretsiz yemek dağıtımı yapamaması üzerine ekipler üniversite kapısı önünde yemek dağıtımını sürdürdü.

Öğrencilerin yol kenarın ve kaldırımda yemek yemeleri basına yansıyınca İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü “resmi başvuru yapılmadı” diyerek büyükşehiri suçlamasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, resmi yazıyı paylaşarak üniversite yönetiminin işbirliğine yanaşmadığını dile getirdi.

“Üniversitelilere yemek dağıtımı hakkında açıklama” başlıklı yapılan yazılı açıklamada, ekonomik krizin derinden etkilediği üniversite öğrencilerinin beslenme sorununun çözümüne destek olmak amacıyla geçen yıl başlatılan uygulamanın bu yıl artarak devam ettiği belirtildi.

Katip Çelebi Üniversitesi öğrencilerine sunulan yemek dağıtım hizmeti geçen yıl üniversitenin Çiğli Ana Yerleşkesi kütüphane bölgesinde yapıldığını aktaran açıklamada, “Üniversite idaresinin bu yıl farklı bir tutum alarak öğrencilerin hizmetten yararlanmasına yönelik işbirliğine yanaşmadığını üzülerek ifade etmek durumundayız. 10 Ekim 2022 tarihinde izin talebini içeren resmi yazımız üniversiteye ulaştırılmasına rağmen yemek dağıtımına giden araçlarımız güvenlik görevlileri tarafından üniversite kampüsüne gerekçe gösterilmeksizin alınmamıştır. Genel Sekreter Vekilimiz Sayın Barış Karcı imzası ile üniversiteye iletilen resmi yazıya 11 gündür yanıt verilmemiştir” denildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de ücretsiz sıcak yemek hizmetini kampüs alanı dışında yaptığı ifade edilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Katip Çelebi Üniversitesi yönetiminin izin talebimizi işleme alarak gerekli kolaylığı sağlaması halinde, öğrencilerimiz geçen yıl olduğu gibi yemek dağıtımlarından daha sağlıklı koşullarda faydalanabilecektir. Konunun farklı alanlara çekilerek gereksiz tartışmalara zemin yaratılmasının tek beklentisi yemek hizmeti olan öğrencilerimiz adına bir fayda sağlamayacağı açıktır.”