İzmir Büyükşehir Belediyesi 'ücretsiz yemek' dağıtmak istedi, Katip Çelebi Üniversitesi engelledi

21 Ekim 2022 Cuma, 16:21

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi yönetimi, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek hizmetine kapıları kapattı.

Kampüs içine girmelerine izin verilmeyen belediye ekipleri, üniversite kapısı önünde yemek dağıttı. Kuyrukta bekleyip yemek alan öğrenciler, yemeklerini sokakta yedi.

"NİYE YASAKLADI BİLMİYORUZ"

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ise dün yemek dağıtımının yapıldığı Katip Çelebi Üniversitesi'nin Çiğli'deki ana kampüsü önünde ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Üniversite rektörü Saffet Köse'ye tepki gösteren Sertel şu ifadeleri kullandı:

"Kaldırımlarda, araba lastiklerinin üzerinde, tozun toprağın içerisinde çocuklar yemek yemek zorunda kalıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bütün üniversitelerde sabahları öğrencilere çorba ve ekmek ikram ediyor. Akşamları da yemek ikram ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür etmek lazım. Bütün üniversite öğrencilerine, yemek isteyen herkese Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla bu hizmeti görüyor.

Diğer üniversitelerin hepsinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin araçları kampüsün içerisine giriyor ve yemeği orada dağıtıyor. Üniversite öğrencileri de yemeği alıyorlar, yemekhanede, banklarda, sıralarda ya da yemek yenilen yerlerde yiyorlar. Fakat Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Saffet Köse bu yıl itibarıyla üniversiteye girişi yasaklamış. Niye yasakladı bilmiyoruz. Bir sebep de söylemiyor. Geçen sene üniversite içerisinde yemek dağıtımı oluyordu ve öğrenciler rahat bir biçimde yemeklerini yiyordu. Şimdi öğrencileri kampüsün dışına atmış. Tozun toprağın içinde yemek yemelerini rektör makam odasından herhalde seyrediyor. Bu Katip Çelebi Üniversitesi'ne yakışmayan bir tablo."

"KAPILARI AÇIN, ÜNİVERSİTEYE YAKIŞMIYOR"

Rektör Saffet Köse'ye çağrı yapan Sertel şöyle devam etti:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yemek dağıtımı sürecek. Gençlerin beslenmesi, aile bütçelerine katkı olsun diye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer önemli bir katkıda bulunuyor. Rektöre sesleniyorum: Bu kapıları açın. Her akşam saat 5'te İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin araçları gelsin kampüsün içine, çocuklar dışarıda kuyruğa girip rencide olmasın. Yaklaşık bir kilometreyi aşkın bir kuyruk var. Bugün akşam çorba, ekmek içinde köfte ve ayran dağıtıyorlar. Çocuklar da bunu tüketmek için kaldırım kenarlarında tozun toprağın içinde ne yazık ki bulunuyorlar. O açıdan çok yanlış bir uygulama. Üniversiteye yakışmıyor."

ÜNİVERSİTE YALANLADI

Katip Çelebi Üniversitesi ise, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kampüste yemek dağıtımını engellediği ve öğrencilerin toz içinde, lastiklerin üstünde karnını doyurmasına sebep olduğu eleştirileri üzerine bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ücretsiz yemek dağıtacağı haberi tarafımızca Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 9 Ekim 2022 tarihinde saat 17.48'de yaptığı paylaşım ile sosyal medya üzerinden öğrenilmiştir. Dağıtıma ilişkin olarak herhangi bir resmi izin talebi ya da bilgi üniversitemize ulaşmamıştır" denildi.

Katip Çelebi Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ücretsiz yemek dağıtacağı haberi tarafımızca Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 9 Ekim 2022 tarihinde saat 17.48'de yaptığı paylaşım ile sosyal medya üzerinden öğrenilmiştir. Dağıtıma ilişkin olarak herhangi bir resmi izin talebi ya da bilgi üniversitemize ulaşmamıştır. 10 Ekim Pazartesi günü merkez kampüsümüze gönderilen araçlar da giriş izinleri olmadığı için kampüs içerisine alınmamıştır" sözlerine yer verildi.

"O SAATTE DAĞITIMA İHTİYAÇ YOK"

Belediye yetkililerine "sözel" olarak "izin için resmi yazı gönderin" mesajının iletildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adı geçen tarihte tarafimıza resmi bir talep ulaşmamıştır. Sözlü görüşmelerimizde üniversitemizde ikinci öğretim bulunmadığı ve eğitim öğretimin saat 17.00'de sona erdiği, o saatten sonra dağıtıma ihtiyaç olmadığı, öğrencilerin yoğun olarak ikamet ettiği Balatçık Mahallesi girişindeki Balatçık Kapı'da dağıtım yapılması halinde daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılabileceği bilgisi yetkililere aktarılmıştır."

İZBAN DURAĞI ELEŞTİRİSİ

Katip Çelebi Üniversitesi'nin açıklamasında, konuyla ilgisi bulunmayan, satırlara da yer verildi. Katip Çelebi İZBAN Durağı'nın hizmete alınmasının gecikmesi nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eleştirildiği açıklamada, şöyle denildi:

"Üniversitemizin en önemli ihtiyacı olan ve çevresinde mukim vatandaşlarla birlikte yaklaşık 60 bin kişiye hizmet verme potansiyeline sahip 'Katip Çelebi İZBAN Durağı'nın hizmete açılmasına yönelik yönetimimizin yoğun çabası kamuoyunun malumudur. Bu durağın yapımı için yaklaşık 5 yıldır süren müzakerelerden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin olumsuz tutumu nedeniyle sonuç alınamamıştır. Öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın daha rahat ulaşımı için yaptığımız çok sayıda talep, çeşitli gerekçelerle görmezden gelinmiş ve farklı mazeretlerle durağın yapımı ötelenmiştir.

Mevcut durumda öğrencilerimizin ulaşım ızdıraplarını geçici süreyle çözmek adına yoğunluk durumu göz önünde bulundurularak Egekent İZBAN durağından kampüsümüze hafta içi günler ve sınav tarihlerinde olmak üzere 07.30 - 09.30 ve 17.00-19.00 saatleri arasında ilave seferlerin konulması talebi Büyükşehir Belediyesine 16.09.2022 tarihinde resmi yazı ile gönderilmiş ayrıca yetkililere de sözlü olarak konu detaylarıyla iletilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yazıya 05.10.2022 tarihinde 'talebin karşılanamayacağı' yanıtını vermiştir."

"TÜM ÖĞRENCİLERE 4 ÇEŞİT YEMEK VERİYORUZ"

Açıklamada, üniversitenin siyasi kampanyaya alet edilmeye çalışıldığı iddia edilirken, "İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, tüm öğrencilerine 6 TL bedelle her gün 4 çeşit yemek vermekte; ihtiyaç sahibi öğrenciler için ayrıca ücretsiz yeme imkanı sağlamaktadır. Üniversitemizdeki tüm süreçler, ilgili mevzuat kapsamında, devletimizin ilke ve geleneklerine uygun olarak yürütülmektedir. Ülkemiz ve bölgemiz için çalışan kurum ve kuruluşlar ile yakın işbirliğini önemseyen üniversitemizin siyasi bir kampanyaya alet edilmeye çalışılması maksatlı ve üzüntü vericidir" denildi.