İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine maddi destek
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni öğretim döneminde 10 bin üniversite öğrencisine ayda 400 lira olmak üzere, 10 ay boyu toplam 4 bin liralık maddi destek sağlayacak. Maddi desteğin toplam maliyeti ise 40 milyon lirayı bulacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 öğretim yılında desteğini iki katına çıkardı. Öğretim yılı boyunca 10 bin üniversite öğrencisine ayda 400 lira olmak üzere 10 ay boyunca toplam 4 bin liralık öğretim yardımı yapılacak. Öğretim dönemi boyunca, desteklenmesi gereken 10 bin öğrenciye toplam 40 milyon liralık öğrenim desteği sağlanmış olacak. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından geçen yıl 5 bin 547 üniversite öğrencisine toplamda 17 milyon 750 bin 400 liralık destekte bulunulmuştu.
BAŞVURULAR EYLÜL AYINDA BİZİZMİR.COM ADRESİNDEN YAPILACAK
Öğretim desteğine, ailesi İzmir’de ikamet eden, maddi olanakları kısıtlı ön lisans veya lisans öğrencileri başvurabilecek. Başvurular, eylül ayı içerisinde yalnızca www.bizizmir.com internet sitesi üzerinden kabul edilecek. Başvuru sayısı 30 bin ile sınırlı tutulacak ve değerlendirme sonucunda belirlenen 10 bin öğrenci için öğretim desteğinin dört aylık ödemeye karşılık gelen bin 600 liralık ilk bölümü aralık ayı içinde, ikinci bölümü ise 2023 yılında verilecek.
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