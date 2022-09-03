Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi boşaltıldı
Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi binası üniversite yönetiminin kararıyla boşaltıldı. Merkezin idari sorumlusu Prof. Dr. Cengiz Kırlı görevinden alındı.
Robert Kolej, Amerikan Kız Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi Arşivi'ne ev sahipliği yapan Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi'nin boşaltılmasına karar verildi. Merkezin idari sorumlusu Prof. Dr. Cengiz Kırlı da görevinden alındı.
Kırlı, Twitter’dan yaptığı açıklamada "Ne yazık ki bu haber doğru. Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi kapatıldı ve benim de yönetici olarak görev yaptığım yürütme kurulu lağvedildi. Önümüzdeki günlerde merkezin bulunduğu bina boşaltılacak ve merkezde bulunan tüm koleksiyonlar üniversite kütüphanesine devredilecek" dedi.
Kırlı, paylaşımlarınında devamında "Kütüphanede çalışan meslektaşlarımızın bu son derece kıymetli arşivlere sahip çıkacaklarına inanıyor ve mali yetersizlikler nedeniyle bizlerin gerçekleştirme imkanı bulamadığımız kataloglama çalışmalarını tamamlayarak koleksiyonları araştırmacılara açacaklarını umuyorum" ifadelerini kullandı.
Ne yazık ki bu haber doğru. Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi kapatıldı ve benim de yönetici olarak görev yaptığım yürütme kurulu lağvedildi. Önümüzdeki günlerde Merkezin bulunduğu bina boşaltılacak ve Merkezde bulunan tüm koleksiyonlar Üniversite Kütüphanesine devredilecek. https://t.co/d5QOwLpG1Y— Cengiz Kırlı (@ckirli) September 2, 2022
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