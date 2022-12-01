İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılı bütçesi 26 milyar lira oldu

01 Aralık 2022 Perşembe, 08:39

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer idaresinde gerçekleşen meclis toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 Mali Yılı Performans Programı ve Mali Yılı Bütçesi ve İzleyen Yıllar Bütçesi oyçokluğu ile uygun bulundu. Buna göre, büyükşehirin 2023 bütçesi 26 milyar lira olarak belirlendi.

“İZMİR BİZİM İÇİN BİR KAVGA KONUSU DEĞİLDİR”

Yaklaşık 8 saat süren meclisin sonunda açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Mazbatamı aldığım günden bu yana, 3,5 seneyi aşkın bir süredir İzmir için aşkla çalışıyorum. O günden bugüne şehrimiz, ülkemiz ve dünya pek çok zorlu sınavdan geçti. Geçmeye de devam ediyor. Biz İzmir’in, 4.5 milyona yakın insanın birbiriyle ve doğayla uyum içinde yaşadığı örnek bir metropol olması için çalışıyoruz. Böylesine büyük bir dönüşümü başarmanın bir tek yolu var; birlik ve beraberlik içinde hareket etmek. Ülkemiz ve dünyadaki çoklu krizlerin üstesinden gelebilmek için daima en öne geçme tutkumuzu bir yana bırakmak zorundayız. Bizim İzmir’deki ve bu meclisteki asli görevimiz birlikte ve herkes için daha iyisini başarmak. İzmir bizim için bir kavga konusu değildir. İzmir, bir çözüm meydanıdır. Zorluklara karşı birlikte göğüs gerdiğimiz ve bu sayede vatandaşa hizmet ürettiğimiz bir şehirdir. Bu temel ilkemizin İzmir için olumlu sonuçlarını her geçen gün görüyoruz ve görmeye de devam edeceğiz” dedi.

NARLIDERE METROSU, ÇİĞLİ TRAMVAYI VE BUCA METROSU

2023 yılında raylı sistem yatırımlarına toplam 3 milyar 374 milyon TL bütçe ayrıldığını kaydeden Başkan Soyer, cumhuriyetin yüzüncü yılında Narlıdere Metrosu ile Çiğli Tramvayı’nı hizmete açacaklarını duyurdu. 2022’de Buca Metrosu’nun yapımına başladıklarını hatırlatan Başkan Soyer, Buca Metrosu’nun her gün İzmir nüfusunun onda birini taşıyacağını, yani 400 bin İzmirlinin bu hattı kullanacağını sözlerine ekledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Metrosu için 490 milyon Euro'luk uluslararası yatırım kredisi temin etmiş, 3,2 faizle alınan bu kredinin 4 sene anapara geri ödemesiz olarak 12 yılda ödeneceği belirtilmişti. Trenleriyle beraber 765 milyon Euro’ya mâl olacak Buca Metrosu’ndan elde edilmesi beklenen yıllık işletme geliri ise yaklaşık 45 milyon Euro olarak öngörülüyor. Metro inşaatı 4 yıl ödemesiz dönemde tamamlanacak ve hat işletmeye açıldığında elde edilecek işletme geliri ile finansmanın geri ödemesi yapılacak. Metro tamamlandığında belediyenin yılda 48 milyon Euro tasarruf edeceği tahmin ediliyor.

“BÜTÇENİN YÜZDE 41’İ YATIRIMA”

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “2023 Bütçe Tasarısı ile Performans Programı” hakkında CHP grubunun görüşlerini sunmak üzere söz aldı. Aydın, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, hedefine bir adım daha yaklaşabilmek için 2023 yılı için yaklaşık 26 milyar liralık bir bütçeyle karşımızda. Büyükşehir Belediyesi bu yıl da yüksek bir yatırım bütçesi öngörüyor” diyerek, bütçenin yüzde 41’inin yatırıma ayrıldığını, bu oranın Türkiye’de kamu bütçelerinde yatırım ayrılan kısım bakımından en yüksek oranlardan biri olduğunu söyledi. Aydın, “Bu bütçe bunca iyi şeyine rağmen yine de yeterli değildir. Çünkü bizim hayallerimiz, bizim ideallerimiz bütçelere sığmayacak kadar büyüktür. Her getirdiğimiz bütçede ortaya koyduğumuz hedef ve ülkülerimize biraz daha yaklaşacağız. Ama hiçbir zaman onlara varamayacağız. Çünkü biz her ilerlediğimizde hedeflerimizi de biraz daha ileriye koyacağız. Onlara varmak için biraz daha çalışacağız” diye konuştu. Aydın, İzmir Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını çeşitli başlıklar altında sıraladı.

“SİMÜLASYON BÜTÇEYE RET OYU KULLANIYORUZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, “2023 yılı gelir bütçesi 21 milyar 923 milyon lira. Geçen yıl, 9 milyar 950 milyon öngörmüşsünüz. Bu yılki fark, 11 milyar 473 milyon. Yüzde 120 artan bir gelir bütçeniz var. Gelir bütçeniz arttı; peki İzmir Büyükşehir Belediyesi gelir artırıcı yatırımlar mı yapacak, hayır. Bu gelirlerin artması noktasında herhangi bir katkı ortaya koymuyor. Bunun 21 milyarın yüzde 90’ı merkezi idareden. Vardığımız sonuç; İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu bütçeyi hazırlayan siyasi akıl ve idare, ‘Ben kendime güvenmiyorum, bu işi bu geçen yıl da başarıyla yapamadım ve bu yıl da yapamayacağım. Gelir artırıcı faaliyete girmeyeceğim. Nasıl olsa benim güçlü bir siyasi hükümetim ve başında güçlü bir cumhurbaşkanım var’ diye düşünüyorsunuz” ifadelerini kullanarak eleştirilerini sıraladı. Hızal, Narlıdere Metrosu’nun 2023’te tamamlanmasının zor olduğunu, Buca Metrosu kredisinin de ödenemeyeceğini savundu. Hızal, “AK Parti Grubu olarak bu simülasyon bütçeye ret oyu kullanıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

ALTYAPIYA 4 MİLYAR 766 MİLYON 575 BİN TL

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Bülent Sözüpek de altyapı stratejik alanına 2023 yılı bütçesinden 4 milyar 766 milyon 575 bin TL bütçe ayrıldığını, bunun toplam bütçeye oranının yüzde 27.24 olduğunu açıkladı. Önümüzdeki yıl için 1,5 milyon ton asfalt uygulaması, 1 milyon 900 bin metrekare arazi yolu kaplamasının planlandığını, bu çalışmalar için 2023 yılına 1 milyar 800 milyon TL bütçe ayrıldığını kaydeden Sözüpek, 2023 yılında karayolu alt ve üst geçitleri için 70 milyon, yaya alt ve üst geçitleri için 30 milyon TL bütçe ayrıldığını ifade etti. Kentsel dönüşüm, kamulaştırma ve planlama faaliyetlerine devam edildiğini, 2022 yılının ilk 9 ayında 20 bin 204 metrekare alanda kamulaştırma yapıldığını belirten Sözüpek, 2023 yılında 40 bin metrekarelik alanın daha kamulaştırılmasının planlandığını söyledi.

YAŞAM KALİTESİNE DEV YATIRIM

2023 yılında en büyük yatırımın 6 milyar 1 milyon 356 bin TL ile yaşam kalitesi stratejik alanına yapılacağını, bunun toplam bütçeye oranın ise yüzde 34,17 olduğunu aktaran Sözüpek, F.Altay - Narlıdere Metrosu’nda 2022 yılı ekim ayı itibarı ile toplamda yüzde 92’lik tamamlanma oranına ulaşıldığını, 2022 yılı sonuna kadar yapım işinin yüze 93 oranında tamamlanmasının planlandığını, 2023 yılı mart sonu itibari ile deneme seferlerine başlanmasının öngörüldüğünü ifade etti. Sözüpek, “Çiğli Tramvayı’nda ise yapım işine başladık. Şubat 2021’de temeli atılan ve sözleşme bedeli 414 milyon TL’lik Çiğli Tramvayı 2022 ekim ayı itibariyle yüzde 82,5 i tamamlanmıştır. 2022 yılsonu itibarı ile yapım işinin yüzde 86’sının tamamlanması öngörülmektedir. En geç aralık 2022 sonunda deneme seferlerini başlatarak 2023 yılı mart ayında yolculu ön işletmeye açmayı planlıyoruz. Narlıdere Metrosu ile Çiğli Tramvayını hizmete almış olacağız 2023 yılında raylı sistem yatırımlarımıza toplam 3 milyar 374 milyon TL bütçe ayırdık” dedi. 2023 yılında 49 ulusal ve uluslararası spor organizasyonunun destekleneceğini ve talep eden okulların tümüne spor malzeme desteği verileceğini kaydeden Sözüpek, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım amaçlı 49 milyon 800 bin liralık bütçe ayrıldığını, 2023 yılında sokak hayvanları için 40 bin kg mama üretiminin planlandığını, kurulacak tesisin PAKO sokak hayvanları sosyal yaşam alanı içerisinde yer alacağını ve mart 2023 tarihinde ilk mama üretiminin gerçekleştirilmesinin planlandığını belirtti.

EKONOMİ ALANINA 802 MİLYON 944 BİN TL BÜTÇE

2023 yılı evde bakım hizmeti sayısını yaklaşık iki katına çıkardıklarını ifade eden Sözüpek, ekonomi alanına ise 2023 yılı bütçesinden 802 milyon 944 bin TL bütçe ayrıldığını, bunun toplam bütçeye oranının ise yüzde 4.57 olduğunu söyledi. Ayrıca demokrasi ve kent hakkı olarak 2023 yılı bütçesine 2 milyar 531 milyon 804 bin TL bir bütçe ayrıldığını, bunun 2023’deki toplam bütçeye oranının da yüzde 14.41 olduğunu vurguladı. Bütçede doğayla uyumla ilgili ayrılan 2023 bütçesinin ise 737 milyon 176 bin TL, bunun toplam bütçeye oranının ise yüzde 4.20 olduğunu belirtti. Sözüpek, “Kültür ve Sanat stratejik alanımıza 2023 yılı bütçemizden 670 milyon 773 bin TL bütçe ayırdık. Bunun 2023’deki toplam bütçeye oranı ise yüzde 3.82’dir. Yaşayarak Öğrenme ve Kurumsal Kapasite stratejik alanımıza 2023 yılı bütçemizden 2 milyar 54 milyon 182 bin TL bütçe ayırdık. Bunun 2023’deki toplam bütçeye oranı ise yüzde 11.69’dur” diye konuştu.