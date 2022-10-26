İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öğrenciye ücretsiz yemek dağıtmasına rektör engel oldu
Geçtiğimiz hafta, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi yönetimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait ücretsiz yemek servis araçlarını okula almamıştı. Bu kez de İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde aynı durum yaşandı.Veliler ve öğrenciler duruma tepki gösterdi.
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin altı üniversitede 5 bine yakın öğrenciye ücretsiz yemek dağıtması rektörlerin engeline takıldı. Geçen hafta, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi yönetimi, servis araçlarının içeriye girmesine izin vermeyince öğrenciler yemekleri sokakta yemek zorunda kalmıştı.
Bu kez de İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde araç içeri alınmadı. Öğrenciler, yemeklerini kaldırım taşları, trafo ve araç üzerinde yedi. Veliler ise “Nasıl vicdansızlık? Yemek aracı içeri alınmadığı gibi elinde yemeği olan öğrencilerin de girişine izin verilmemiş. Çağdışı bir yaklaşım” sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi. Ekonomik sıkıntı yaşadıklarını belirten gençler, “Belediyenin verdiği ücretsiz yemekleri aldık ve kampus içerisinde yemek istedik. Görevliler, yemek ile içeri girilemeyeceğini söyledi. Mecburen sokakta ve araç üzerinde yemek zorunda kaldık” dedi.
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