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İzmir Büyükşehir'de peş peşe istifalar: Başkan Vekili ve Meclis Üyeleri de istifa etti

İzmir Büyükşehir'de peş peşe istifalar: Başkan Vekili ve Meclis Üyeleri de istifa etti

18.06.2026 22:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İzmir Büyükşehir'de peş peşe istifalar: Başkan Vekili ve Meclis Üyeleri de istifa etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den ayrılmasının ardından Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ile meclis üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak da istifa etti.
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CHP Genel Merkezi'nin İzmir İl Yönetimi'ni görevden almasıyla başlayan süreç, yerel yönetimin üst kademelerinde peş peşe istifalara yol açtı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıklamasının ardından, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır da partisinden ayrıldığını duyurdu.

MECLİS ÜYELERİ DE İSTİFA ETTİ

Cumhuriyet'in ulaştığı kaynaklara göre, CHP'li ilçe belediye başkanlarından da istifalar var. CHP Meclis üyesi Mustafa Özuslu ve CHP Meclis Üyesi Atilla Baysak istifa eden isimler arasında yer aldı. 

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