İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Ganalı Michael Adufu’nun vefatına ilişkin soruşturma başlattı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Gana vatandaşı Michael Adufu hakkında yürütülen adli süreç ve vefatına ilişkin yer alan iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Adufu’nun 7 Mayıs 2025 tarihinde bir kamu hastanesine gribal enfeksiyon şikayetiyle başvurduğu, hastanede tıbbi cihazlara zarar vermesi üzerine gözaltına alındığı, "kamu malına zarar verme" suçlamasıyla tutuklandığı, cezaevinde rahatsızlanarak hastaneye sevk edildiği ve 23 Mayıs 2025 tarihinde tedavi altındayken yaşamını yitirdiği belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıkalamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gana vatandaşı Michael Adufu'nun, 7 Mayıs 2025'te bir kamu hastanesine gribal enfeksiyon şikayetiyle başvurduğu, tedavisi sonrası taburcu olacağını öğrenmesi üzerine hastanenin acil bölümü gözlem odasında bulunan tıbbi cihazlara kasten zarar vermesi üzerine hastane personeli tarafından kolluk görevlilerine teslim edildiği, ilgili hekimin şikayetçi olması üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındığı, şüphelinin 8 Mayıs 2025 günü Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevk edildiği, müdafi huzurunda tercüman vasıtasıyla alınan savunmasında, hastanedeki eşyalara zarar verdiğini doğruladığını, savunmasının alınmasına müteakip atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini ortaya koyan olguların varlığı ve sabit ikamet sahibi olmaması dikkate alınarak atılı 'Kamu Malına Zarar Verme' suçu iddiasıyla tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, Sulh Ceza Hakimliğince müdafi huzurunda ve tercüman vasıtasıyla yapılan sorgulamasında eşyaları kırdığını beyan ettiği, şüphelinin Sulh Ceza Hakimliğince 'Kamu Malına Zarar Verme' suçu iddiasıyla tutuklanmasına karar verildiği, tutuklu şüphelinin ilgili ceza infaz kurumuna kolluk görevlileri tarafından getirildiği, ceza infaz kurumu doktoru tarafından gerekli sağlık kontrolünün ve müdahalenin derhal yapıldığı, akabinde aynı gün sağlık kurumuna sevk edildiği, tutuklu şüphelinin hastanede tedavisi devam etmekteyken tutukluluk hali yeniden değerlendirilerek 14 Mayıs 2025 tarihinde tahliye edildiği, şüphelinin hastanede tedavi altındayken 23 Mayıs 2025 tarihinde vefat ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca ölü muayene işlemi ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi işlemlerinin gerçekleştirildiği, vefatı ile ilgili olarak Gana Cumhuriyeti Başkonsolosluğuna bilgi verildiği, şüphelinin yakalanıp gözaltına alınması sonrasından başlayıp vefatına kadar olan süreç ile ilgili haber içeriğinde yer alan iddiaların Cumhuriyet Başsavcılığımızca ayrı bir soruşturma konusu yapıldığı ve soruşturmanın çok yönlü olarak titizlikle yürütüldüğü kamuoyuna saygıyla duyurulur."