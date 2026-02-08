İzmir'de 18 yaşındaki Muhammed öldürüldü, cinayetin yaşandığı evde yangın çıktı

Olay, saat 03.00 sıralarında Süvari Mahallesi'ndeki bir müstakil evde meydana geldi. Can Muhammed Gökdemir ile C.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine C.B., Gökdemir'i tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Can Muhammed Gökdemir'in öldüğü belirlendi. Polis, olaydan sonra kaçan C.B.'yi suç aleti tabancayla yakaladı. Gözaltına alınan C.B., emniyete götürüldü.

Öte yandan, cesedin bulunmasının ardından olayın yaşandığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.