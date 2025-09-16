İzmir'de 2 polisi şehit etmişti... Saldırganın ifadesi ortaya çıktı: Asıl hedefi karakol değilmiş!

Türkiye'nin konuştuğu, 8 Eylül Pazartesi günü sabah saat 08.30 sıralarında gerçekleşen olayda, saldırganın ifadesine ulaşıldı.

Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi Fethi Bey Sokak'ta bulunan Salih İşgören Polis Merkezine 16 yaşındaki E.B. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Nöbet kulübesi yakınında bulunan polis memuru Hasan Akın, Murat Dağlı ve Ömer Amilağ'ın vücuduna saçmalar isabet ederken, saldırgan kaçmaya başladı.

Silah sesini duyan ve polis merkezinin üstünde bulunan lojmanda kaldığı öğrenilen 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir, silahını alarak aşağı indi. Kısa sürede aynı sokakta polis ekiplerince kıstırılan saldırganla polis arasında çıkan çatışmada, Muhsin Aydemir ve sivil bir vatandaş yaralandı.

Saldırgan da polis ekiplerince bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.

İKİ POLİS ŞEHİT OLDU

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın'ın şehit olduğu belirlendi.

Saldırıda yaralanan Polis Memuru Ömer Amilağ, Murat Dağlı ile sokaktaki bir vatandaş, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Saldırının ardından gözaltına alınan saldırgan E.B.'nin annesi, babası ve 8 şüphelinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Gözaltındaki şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Saldırıda yaralanan E.B. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilerek ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi. Savcılıktaki işlemlerin ardından saldırgan E.B., annesi A.B. ve babası N.B. hakkında; "Terör amaçlı, kamu görevlisini kasten öldürme, silahlı terör örgütüne üye olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" gibi 12 ayrı suçtan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Diğer şüpheliler M.A., K.N., C.T.T., F.S.A., M.A. ve B.Y. ise "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklama istemiyle hakim karşısına çıkarıldı. T.Y. ve F.Ç. adlı iki şüpheli hakkında ise aynı suçtan adli kontrol uygulanması talep edildi.

Çıkartılan mahkemece, saldırgan E.B. ile babası N.B. ve İran uyruklu K.N ile Suriye uyruklu M.A., C.T.T., F.S.A., M.A. tutuklandı. Zanlının gözaltındaki annesi A.B., T.Y., F.Ç. ve suça sürüklenen çocuk B.Y adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DETAYLI İFADESİ ORTAYA ÇIKTI; FUARA SALDIRACAKMIŞ

Gerçekleştirdiği saldırıyla 2 polis memurunu şehit eden saldırgan E.B.'nin detaylı ifadesi ortaya çıktı.

"İzmir Fuarı'na saldıracaktım sonra vazgeçtim. Aklıma Balçova Ata Caddesi'ndeki bir bara saldırı yapma fikri geldi. Aynı tüfekle oraya gidip saldırı yapmayı düşündüm. Barda alkol içildiği için saldırı yapmak istedim. Daha sonra o saldırının olmayacağını düşündüm" diyen saldırgan şu ifadeleri kullandı:

"Evimizin yakınındaki polis karakoluna saldırmayı düşünmeye başladım. Gece uyudum ama aklımda bu düşünce vardı. Sabah 06.00-07.00 arası giyindim. Üzerime ceket giydim. Maskemi taktım. Diğer maskeyi de üzerine taktım. Dolapta bulunan otomatik av tüfeğini aldım. Mermileri de daha önceden çantaya koyup hazırlamıştım. Mermileri sırt çantasına Ağustos ayında koyduğumu hatırlıyorum. Saldırıda kullandığım el yapımı patlayıcıları çantama koydum. Patlayıcıyı torpilleri birleştirdikten sonra dışına da çelik bilyeleri koyup hazırladım. İki el yapımı patlayıcıyı bu şekilde hazırlamıştım. Sustalı bıçağı çantama koydum. Çatışmada yaralanırsam mermiyi çıkarmak için bıçağı çantama koydum. Yaralarımı sarmak için peçete koydum. Yaraya dökmek için kolonya da koydum. Yaramı sarmak için kumaş kesmek amacıyla çantama makas da koydum."

SALDIRI ANINI ANLATTI

Saldırı anında yaşadıklarını da anlatan E.B.'nin, "Annem evde yoktu işe gitmişti, babam uyuyordu. Kardeşim ve dedem de uyuyordu. Ben saldırı yapıp yapmayacağımı konusunda hala düşünüyordum. Babamın uyanmaya başladığını fark edince, babam beni böyle görmesin diye evden çıktım. Apartmandan 2- 3 dakika bekledikten sonra eve dönmeyeceğimi anladım ve apartmandan fırladım, en yakın karakol olduğu için karakola koştum. Karakolun bahçesinde oturmakta olan üniformalı polis memurlarının ikisine ateş ettim. İki polis memurunu yaraladıktan sonra caddede koştum. Tüfeğe tekrar mermi doldurmaya çalıştım, biraz uğraştıktan sonra tekrar tüfeğe mermi doldurdum. Tüfek 2+1 idi. Etrafta insanlar vardı. İnsanlarda silah görmediğim için ateş etmedim. Bu esnada elinde silah olan birisini gördüm, elindeki silahı olan şahsı görür görmez ateş ettim. Kişiyi yaraladım yere düştü bana ateş etmeye devam ediyordu. Bana herhangi bir şekilde ateş ettiğim kişi mermi isabet ettiremedi. Ben yerde yatarken de bu kişiye ateş ettim" sözlerine yer verdiği öğrenildi.

E.B.'nin ifadesinde vurulma anından da bahsederek şunları söylediği ifadesinde yer aldı:

"Toplam 2 ya da 3 kez ateş ettiğimi hatırlıyorum, ateşlerimden kaçının isabet ettiğini bilmiyorum. Bu esnada diğer tarafta insanların sesini duydum. Arabanın arasına gizlendim, tekrar tüfeği doldurdum, bağrışma sesini duyunca yola doğru fırladım, yine ellere baktım, baktığım yerde bir kişinin elinde silah vardı, ona ateş ederken kendim de vuruldum. Vurulduktan sonra bilinçli olarak ateş etmedim. Çatışma esnasında el yapımı patlayıcıları da fırlattım, buradaki amacım bana daha fazla ateş edilmesini sağlamaktı. Pişmanım, söyleyeceklerim bunlardan ibarettir."